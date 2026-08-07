Advertising
Advertising
Economie· 2 min citire
„Vara compromisurilor financiare”. Cum îşi cheltuiesc românii banii în plin sezon estival
Foto/Arhivă
Publicat7 aug. 2026, 19:45
Actualizat7 aug. 2026, 19:51
Potrivit unui sondaj realizat recent de o bancă comercială din România, 21% dintre respondenți consideră că parcurg „o vară a bugetului ținut sub control”, în timp ce un procent egal de 21% declară că nu vor face nicio cheltuială ieșită din comun. Totodată, pentru 19% dintre participanți, aceasta este „vara compromisurilor financiare”.
Citește și
- 12:40Benzinarul care explică cu câți bani rămâne după taxe: doar 26 de bani pentru fiecare litru vândut - VIDEO
- 09:31Specialiștii avertizează că benzinăriile au umflat prețurile înainte de plafonare. Consiliul Concurenței face verificări
- 09:09Pâinea s-ar putea scumpi. Prețul grâului urcă puternic, după atacurile asupra porturilor și navelor din Marea Neagră
- 08:12Noi reguli pentru românii care cumpără țigări și alcool din alte state UE: limita pentru tutun se calculează la 40 de zile, iar cea pentru băuturi, pe un an
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News