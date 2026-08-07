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Economie· 2 min citire

„Vara compromisurilor financiare”. Cum îşi cheltuiesc românii banii în plin sezon estival

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat7 aug. 2026, 19:45
Actualizat7 aug. 2026, 19:51

Potrivit unui sondaj realizat recent de o bancă comercială din România, 21% dintre respondenți consideră că parcurg „o vară a bugetului ținut sub control”, în timp ce un procent egal de 21% declară că nu vor face nicio cheltuială ieșită din comun. Totodată, pentru 19% dintre participanți, aceasta este „vara compromisurilor financiare”.

Vara echilibrului financiar: Cum gestionează românii cheltuielile suplimentare din luna august

Sezonul estival aduce o presiune suplimentară asupra finanțelor personale, dar atitudinea generală rămâne una de prudență. Potrivit unui sondaj realizat recent de o bancă comercială din România, 21% dintre respondenți consideră că parcurg „o vară a bugetului ținut sub control”, în timp ce un procent egal de 21% declară că nu vor face nicio cheltuială ieșită din comun. Totodată, pentru 19% dintre participanți, aceasta este „vara compromisurilor financiare”.

În ciuda intenției de economisire, realitatea sezonului estival își spune cuvântul: șapte din zece români se așteaptă ca luna august să aducă cheltuieli mai mari comparativ cu o lună obișnuită. Pentru aproape jumătate dintre aceștia, majorarea estimată a costurilor va fi de cel puțin 26%.

Ce umflă notele de plată în timpul verii

Vacanțele, ieșirile frecvente în oraș și lucrările de reamenajare a locuinței reprezintă principalii factori care pun presiune pe bugetele de familie în această perioadă.

Cu toate acestea, cheltuielile de zi cu zi rămân principala povară financiară. Pentru 61% dintre cei chestionați, plățile curente pentru hrană, utilități și servicii continuă să ocupe cel mai mare procent din veniturile lunare.

Economiile și tăierile de costuri, principalele soluții de avarie

Atunci când veniturile lunare nu acoperă toate cheltuielile specifice verii, românii preferă să se bazeze pe resursele proprii în loc să apeleze la credite:

  • 32% dintre respondenți intenționează să folosească economiile create special pentru această perioadă a anului;

  • 29% dintre participanți au de gând să reducă din alte cheltuieli curente pentru a echilibra balanța financiară.

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