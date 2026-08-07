„Vara compromisurilor financiare”. Cum îşi cheltuiesc românii banii în plin sezon estival

Publicat 7 aug. 2026, 19:45 Actualizat 7 aug. 2026, 19:51

Potrivit unui sondaj realizat recent de o bancă comercială din România, 21% dintre respondenți consideră că parcurg „o vară a bugetului ținut sub control”, în timp ce un procent egal de 21% declară că nu vor face nicio cheltuială ieșită din comun. Totodată, pentru 19% dintre participanți, aceasta este „vara compromisurilor financiare”.

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