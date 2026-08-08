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Economie· 2 min citire
Specialiștii avertizează că benzinăriile au umflat prețurile înainte de plafonare. Consiliul Concurenței face verificări
Benzinării
Publicat8 aug. 2026, 09:31
SursăRealitatea PLUS
Specialiștii din energie avertizează că unele benzinării ar fi crescut artificial prețurile înainte de aplicarea noii legi privind carburanții. Scopul ar fi fost ca plafonarea adaosului comercial să pornească de la un nivel cât mai ridicat. Consiliul Concurenței a anunțat că monitorizează piața și verifică stațiile asupra cărora există asemenea suspiciuni. Șoferii ar putea vedea primele ieftiniri mai importante abia după jumătatea lunii august.
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