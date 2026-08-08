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Economie· 2 min citire

Specialiștii avertizează că benzinăriile au umflat prețurile înainte de plafonare. Consiliul Concurenței face verificări

Benzinării

Benzinării

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 aug. 2026, 09:31
SursăRealitatea PLUS

Specialiștii din energie avertizează că unele benzinării ar fi crescut artificial prețurile înainte de aplicarea noii legi privind carburanții. Scopul ar fi fost ca plafonarea adaosului comercial să pornească de la un nivel cât mai ridicat. Consiliul Concurenței a anunțat că monitorizează piața și verifică stațiile asupra cărora există asemenea suspiciuni. Șoferii ar putea vedea primele ieftiniri mai importante abia după jumătatea lunii august.

România, în fruntea clasamentului prețurilor la motorină

Cu o săptămână înainte ca președintele Nicușor Dan să promulge legea carburanților, România avea cel mai ridicat preț mediu al motorinei dintre statele europene monitorizate. Tarifele au crescut puternic în ultimele săptămâni, înainte de introducerea măsurilor de plafonare. Experții suspectează că unele companii ar fi profitat de această perioadă pentru a majora artificial prețurile. Aceste acuzații nu au fost confirmate, iar controalele trebuie să stabilească dacă au existat încălcări ale legii.

Consiliul Concurenței urmărește evoluția prețurilor și caută eventuale creșteri care nu pot fi explicate prin costurile reale ale pieței. Verificările vizează în special benzinăriile suspectate că și-ar fi mărit tarifele înainte de plafonare. Instituția poate aplica sancțiuni dacă descoperă nereguli sau practici anticoncurențiale. Monitorizarea va continua și după aplicarea noilor măsuri.

Două măsuri pentru reducerea prețurilor

Legea care declară starea de criză pe piața carburanților a intrat deja în vigoare. Prima măsură prevăzută este plafonarea adaosului comercial pentru benzină și motorină. Din 16 august ar urma să fie aplicată și reducerea accizei la motorină. Acciza va fi variabilă, între 5% și 25%, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale. Efectele acestor măsuri nu vor apărea imediat la toate stațiile. Prețurile ar urma să scadă treptat după plafonarea adaosului și reducerea accizei. Nivelul ieftinirilor va depinde și de cotațiile internaționale ale petrolului și carburanților. Șoferii ar putea observa diferențe mai clare la pompă după jumătatea lunii august.

Cât costă acum carburanții

Prețurile carburanților rămân foarte ridicate, chiar dacă au înregistrat o ușoară scădere față de zilele precedente. Motorina standard costă aproximativ 10,53 lei pe litru, iar motorina premium a ajuns la 11,34 lei. Benzina standard se vinde cu aproximativ 9,42 lei pe litru. Varianta premium se apropie de pragul de 10 lei pe litru.

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