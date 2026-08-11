Economia lui Ceaușescu. Raportul Securității despre adevărata stare a economiei. Cife umflate, combinate uriașie în blocaj

Publicat 11 aug. 2026, 14:00 Actualizat 11 aug. 2026, 16:02

Regimul Ceaușescu prezenta industria comunistă drept o „epocă de aur” a independenței economice complete. În retorica oficială, România socialistă era un „gigant capabil să producă orice”, de la bunuri de consum de uz casnic până la avioane și tehnică grea. În realitate, succesul clamat de propagandă ascundea o criză structurală profundă, caracterizată prin ineficiență, tehnologii depășite și raportări fictive generalizate.

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