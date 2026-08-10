Cum a fost vândut sistemul energetic românesc la Bruxelles. Sabotaj la siguranța națională: cine a închis centralele?

Publicat 10 aug. 2026, 22:59 Sursă Realitatea PLUS

O serie de decizii legislative adoptate din 2020 până în prezent ridică semne de întrebare majore asupra securității naționale a României. Sub paravanul tranziției către „energia verde” și al unei liberalizări de piață insuficient calibrate pentru piața internă, Sistemul Energetic Național a trecut prin cel mai sever proces de vulnerabilizare din istoria recentă.

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