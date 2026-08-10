Fermierii sunt la capătul puterilor. Seceta și nepăsarea autorităților le-au ruinat toată munca. Un reportaj marca Realitatea Plus

Publicat 10 aug. 2026, 19:31 Sursă Realitate Plus

Salvarea agriculturii românești nu stă doar în cât producem, ci și în cât reușim să păstrăm. România are nevoie urgentă de spații moderne de depozitare, pentru ca fermierii să nu mai fie obligați să-și vândă recolta imediat, la prețuri mici, doar pentru că nu au unde să o păstreze. În paralel, agricultorii se confruntă și cu seceta extremă, dar și cu scăderea drastică a puterii de cumpărare. Din acest motiv, în comuna Lungulețu din județul Dâmbovița, tone de legume ajung să se strice pe câmp. Un reportaj marca Realitatea Plus.

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