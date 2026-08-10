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Economie· 1 min citire

Ministerul Muncii face primele calcule pentru pensii și salarii din ianuarie. Indexarea pensiilor ar putea fi de 6-8%

Pensionari

Pensionari

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 11:46
SursăRealitatea PLUS

Ministerul Muncii face primele calcule pentru indexarea pensiilor și a salariilor începând din luna ianuarie a anului viitor. În cazul pensiilor, estimările indică o posibilă creștere de aproximativ 6-8%. Procentul ar fi mai mic decât inflația cu care s-au confruntat pensionarii în ultimii ani, perioadă în care nu au mai primit nicio majorare. Valoarea finală a indexării nu a fost încă stabilită, conform Realitatea PLUS.

Ministrul Finanțelor susține că pensiile ar putea fi indexate, însă decizia va depinde de banii disponibili la buget și de efectele noii legi a salarizării. Pentru ca deficitul bugetar să continue să scadă, specialiștii estimează că majorarea va fi una moderată. Dacă pensiile ar crește cu 7%, pensia medie de 2.821 de lei ar primi aproximativ 197 de lei în plus. În acest scenariu, valoarea medie ar depăși ușor 3.000 de lei.

Autoritățile analizează în paralel și posibilitatea unor noi creșteri salariale. Discuțiile vizează în special angajații din sectorul bugetar. Eventualele majorări ar urma să fie stabilite odată cu noua lege a salarizării. Decizia va depinde de fondurile disponibile și de evoluția cheltuielilor statului.

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