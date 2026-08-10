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Economie· 2 min citire
Economia Bulgariei a crescut cu 260% de la aderarea în UE. Ritmul de creștere al PIB-ului, de 3,5 ori mai mare decât media UE
Bulgaria
Economia Bulgariei s-a majorat cu 257% de la aderarea ţării la Uniunea Europeană, în 2007, până în 2025, când produsul intern brut a ajuns la aproape 116,02 miliarde de euro, potrivit celor mai recente date Eurostat.
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