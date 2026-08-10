ANAF scoate pentru a treia oară la vânzare Hotelul Express din Predeal, deținut de CFR Marfă. Prețul a scăzut la 13,3 milioane de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 10:31

ANAF scoate pentru a treia oară la vânzare Hotelul Express din Predeal, proprietate a CFR Marfă. Prețul de pornire este de 13,3 milioane de lei, fără TVA. Suma este cu aproximativ 1,7 milioane de lei mai mică decât cea stabilită la precedenta încercare de vânzare. Pentru participarea la licitație, cumpărătorii trebuie să achite o garanție de 1,33 milioane de lei.

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