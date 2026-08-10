România, în topul sărăciei UE. Peste 60% dintre români nu-și permit vacanțe

Peste șase din zece români (61,4%) nu dispun de resursele financiare necesare pentru a-și plăti o vacanță de o săptămână departe de casă. Conform datelor de la UE, aferente anului 2025, România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acest indicator de bunăstare, la o distanță uriașă de media comunitară.
Decalaj major între România și restul Europei
Harta realizată de Comitetul Economic și Social European evidențiază o criză profundă a puterii de cumpărare în România. Cu un procent record de 61,4%, țara noastră este singurul stat membru colorat în roșu închis, depășind cu mult următoarea clasată, Grecia, unde 46,6% din populație se află în această imposibilitate financiară.
La nivelul întregii Uniuni Europene, media celor care nu pot susține costurile unui concediu de șapte zile este de 27,5%. România înregistrează astfel o rată mai mult decât dublă față de media blocului comunitar.
Estul și Sudul Europei, cele mai afectate regiuni
Statisticile ilustrează o Europă polarizată, în care țările din est și sud resimt cel mai puternic presiunea costurilor de trai. Imediat după România și Grecia, clasamentul țărilor cu cel mai ridicat procent de populație care nu își permite o vacanță este continuat de:
Ungaria și Bulgaria, ambele cu 39,1%.
Italia (35,7%).
Portugalia (33,1%).
Croația (32,6%).
Spania (32,2%).
State cu economii puternice, precum Germania și Franța, se situează sub media europeană a deprivării, cu 20,9%, respectiv 23,2%.
Nordul și Vestul continentului domină topul nivelului de trai
La polul opus, cetățenii din țările vestice și nordice se bucură de cea mai mare siguranță financiară pentru timpul liber. Luxemburg înregistrează cea mai mică pondere a persoanelor care nu își pot permite o vacanță, cu doar 10,6%.
Situații la fel de favorabile se regăsesc și în celelalte state de la vârful clasamentului:
Suedia (12,4%).
Olanda (12,8%).
Danemarca (14,1%).
Finlanda (14,8%).
Slovenia (15,2%).
Cifrele din 2025 arată că, în ciuda politicilor de coeziune socială de la nivelul UE, accesul la odihnă și recreere rămâne un indicator fidel al inegalităților uriașe de venituri care persistă pe continentul european.