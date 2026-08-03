Studiu: Pragmatic Play domină oferta operatorilor licențiați din România. Ce arată studiul realizat de Gambler.ro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 20:57

Piața jocurilor de noroc online din România a evoluat semnificativ în ultimii ani, atât din perspectiva numărului de operatori licențiați, cât și a diversității jocurilor disponibile utilizatorilor. Dacă în urmă cu câțiva ani majoritatea cazinourilor online colaborau cu un număr limitat de dezvoltatori software, în prezent oferta include zeci de furnizori internaționali și mii de sloturi care acoperă aproape orice preferință de joc.

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