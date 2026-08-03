Studiu: Pragmatic Play domină oferta operatorilor licențiați din România. Ce arată studiul realizat de Gambler.ro
Ce arată studiul realizat de Gambler.ro
Piața jocurilor de noroc online din România a evoluat semnificativ în ultimii ani, atât din perspectiva numărului de operatori licențiați, cât și a diversității jocurilor disponibile utilizatorilor. Dacă în urmă cu câțiva ani majoritatea cazinourilor online colaborau cu un număr limitat de dezvoltatori software, în prezent oferta include zeci de furnizori internaționali și mii de sloturi care acoperă aproape orice preferință de joc.
În acest context, alegerea unui operator nu mai este influențată doar de bonusurile oferite sau de metodele de plată disponibile. Portofoliul de jocuri a devenit unul dintre cele mai importante criterii pentru utilizatori, iar competiția dintre furnizorii de software este mai intensă ca niciodată.
Pornind de la această realitate, Gambler.ro a realizat un studiu privind prezența a trei dintre cei mai importanți dezvoltatori de sloturi – Pragmatic Play, Amusnet și EGT Digital – în oferta principalilor operatori licențiați din România.
Scopul cercetării nu a fost stabilirea unui clasament al calității jocurilor, ci analiza dimensiunii portofoliului disponibil pentru utilizatori și identificarea tendințelor existente în piață.
De ce au fost analizați Pragmatic Play, Amusnet și EGT Digital?
Industria jocurilor online include în prezent sute de furnizori software, însă doar o parte dintre aceștia au reușit să își construiască o prezență consistentă în oferta operatorilor licențiați din România.
Pentru realizarea studiului au fost selectați Pragmatic Play, Amusnet și EGT Digital, trei dintre cei mai cunoscuți dezvoltatori de sloturi atât pe piața locală, cât și la nivel internațional.
Pragmatic Play este unul dintre furnizorii care au cunoscut cea mai rapidă dezvoltare în ultimii ani. Compania lansează constant jocuri noi și deține în portofoliu unele dintre cele mai populare sloturi moderne, precum Gates of Olympus, Sweet Bonanza, Big Bass Bonanza sau Sugar Rush. Ritmul ridicat al lansărilor și distribuția extinsă au făcut ca jocurile sale să fie disponibile în majoritatea cazinourilor online licențiate.
Amusnet, cunoscut anterior sub numele de EGT Interactive, reprezintă unul dintre cele mai importante nume din Europa de Est. Furnizorul este apreciat în special pentru sloturile clasice și pentru seriile consacrate care și-au păstrat popularitatea ani la rând în rândul utilizatorilor români.
EGT Digital este divizia online a companiei bulgare Euro Games Technology și completează ecosistemul EGT prin dezvoltarea unor sloturi moderne și a unei platforme dedicate operatorilor de cazino online. În ultimii ani, compania și-a extins constant portofoliul și prezența în piața reglementată din România.
Alegerea acestor trei furnizori oferă o imagine relevantă asupra unei părți importante din oferta de sloturi disponibilă utilizatorilor români și permite realizarea unei comparații între trei modele diferite de dezvoltare și distribuție.
Cum a fost realizat studiul
Analiza realizată de Gambler.ro a avut ca obiectiv compararea dimensiunii portofoliului de jocuri disponibil pentru trei dintre cei mai importanți furnizori de software din România: Pragmatic Play, Amusnet și EGT Digital.
Pentru a obține rezultate cât mai relevante, au fost selectați cinci dintre cei mai cunoscuți operatori licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN):
Superbet
Betano
Winbet
Princess Casino
Casa Pariurilor
Datele au fost colectate manual în luna iulie 2026, utilizând exclusiv informațiile afișate public pe platformele oficiale ale operatorilor analizați. În funcție de structura fiecărui site, numărul de jocuri a fost identificat prin filtrele dedicate furnizorilor sau prin secțiunile oficiale în care operatorii afișează dimensiunea portofoliului disponibil.
Această metodă permite o comparație directă între operatori și elimină necesitatea utilizării unor surse externe sau estimări. În același timp, trebuie avut în vedere faptul că oferta de jocuri este una dinamică, iar numărul de titluri disponibile poate varia în timp, pe măsură ce operatorii introduc jocuri noi sau retrag anumite produse din platformă.
Este important de precizat că studiul nu analizează calitatea jocurilor, popularitatea acestora sau performanțele comerciale ale furnizorilor. Cercetarea măsoară exclusiv numărul de jocuri disponibile pentru fiecare dezvoltator în oferta operatorilor analizați.
Rezultatele studiului
Datele colectate de Gambler.ro arată că Pragmatic Play este furnizorul cu cea mai extinsă prezență în oferta celor cinci operatori analizați.
Superbet: Pragmatic Play conduce cu 1.176 de jocuri, urmat de EGT Digital (345) și Amusnet (310).
Betano: Pragmatic Play este din nou pe primul loc cu 811 jocuri, înaintea Amusnet (323) și EGT Digital (197).
Winbet: Pragmatic Play (642) își menține avantajul, în timp ce Amusnet (372) și EGT Digital (215) completează clasamentul.
Princess Casino: 739 de jocuri Pragmatic Play, comparativ cu 285 Amusnet și 205 EGT Digital.
Casa Pariurilor: Pragmatic Play rămâne lider cu 445 de jocuri, urmat de Amusnet (290) și EGT Digital (197).
Rezultatele evidențiază o diferență semnificativă între cei trei furnizori analizați. Pragmatic Play depășește pragul de 3.800 de jocuri disponibile în oferta celor cinci operatori incluși în studiu, având un portofoliu de peste două ori mai mare decât Amusnet și de peste trei ori mai mare decât EGT Digital.
Raportat la media operatorilor analizați, fiecare platformă oferă aproximativ:
763 jocuri Pragmatic Play
316 jocuri Amusnet
232 jocuri EGT Digital
Aceste valori confirmă poziția dominantă a Pragmatic Play din perspectiva dimensiunii portofoliului disponibil și evidențiază diferențele dintre strategiile de dezvoltare și distribuție adoptate de cei trei furnizori.
Ce arată, de fapt, aceste cifre?
La prima vedere, rezultatele ar putea sugera că Pragmatic Play este furnizorul preferat al operatorilor. În realitate, concluzia este puțin mai nuanțată.
Numărul mare de jocuri disponibile reflectă, în primul rând, strategia de dezvoltare adoptată de companie în ultimii ani. Pragmatic Play lansează constant titluri noi, iar operatorii aleg frecvent să integreze aproape întregul portofoliu disponibil. Acest lucru explică diferențele observate în comparație cu ceilalți doi furnizori analizați.
În același timp, Amusnet și EGT Digital urmează o strategie diferită. Deși portofoliile lor sunt mai restrânse din punct de vedere numeric, acestea includ numeroase jocuri consacrate care continuă să fie prezente în oferta majorității operatorilor și să atragă un interes constant din partea utilizatorilor.
Cu alte cuvinte, studiul evidențiază diferențe privind dimensiunea ofertei, însă nu stabilește un clasament al popularității sau al performanței comerciale a fiecărui furnizor.
De ce Pragmatic Play are un portofoliu atât de extins?
Rezultatele studiului nu sunt întâmplătoare și reflectă strategia de dezvoltare adoptată de Pragmatic Play în ultimii ani. Compania a investit constant în extinderea portofoliului, lansând în mod regulat jocuri noi și dezvoltând serii care au devenit rapid populare în rândul utilizatorilor.
Spre deosebire de alți furnizori care preferă un ritm mai moderat al lansărilor, Pragmatic Play publică frecvent titluri noi și încearcă să acopere cât mai multe categorii de jocuri. În portofoliul companiei se regăsesc sloturi clasice, jocuri Hold & Win, titluri bazate pe mecanica Cluster Pays, Megaways, precum și numeroase variante inspirate din seriile deja consacrate.
Această strategie permite operatorilor să integreze un număr foarte mare de jocuri provenite de la același furnizor, oferind utilizatorilor o varietate ridicată fără a fi necesară colaborarea cu un număr foarte mare de dezvoltatori diferiți.
În același timp, faptul că Pragmatic Play lansează constant jocuri noi înseamnă că portofoliul său este într-o continuă expansiune, iar diferența față de ceilalți furnizori poate continua să crească și în perioada următoare.
Amusnet și EGT Digital rămân nume importante în industrie
Deși studiul arată o diferență semnificativă în ceea ce privește numărul total de jocuri disponibile, acest lucru nu diminuează importanța celorlalți doi furnizori analizați.
Amusnet continuă să fie unul dintre cele mai apreciate studiouri din Europa Centrală și de Est, iar multe dintre jocurile sale sunt prezente de ani buni în oferta operatorilor licențiați din România. Portofoliul companiei include atât sloturi clasice, cât și titluri moderne, iar numeroase jocuri continuă să fie promovate prin campanii dedicate și turnee organizate de operatori.
La rândul său, EGT Digital și-a consolidat treptat poziția în piața online, dezvoltând un portofoliu care completează foarte bine oferta operatorilor. Deși numărul total de jocuri este mai redus comparativ cu Pragmatic Play, compania continuă să lanseze produse noi și să își extindă prezența pe piețele reglementate.
Rezultatele studiului arată, așadar, diferențe de dimensiune între portofolii, însă confirmă faptul că toți cei trei furnizori ocupă un loc important în oferta principalilor operatori licențiați din România.
Ce înseamnă aceste rezultate pentru utilizatori?
„Obiectivul acestui studiu nu a fost realizarea unui clasament al furnizorilor, ci oferirea unei imagini cât mai obiective asupra dimensiunii portofoliilor disponibile la principalii operatori licențiați din România. Credem că astfel de cercetări pot contribui la o mai bună înțelegere a modului în care evoluează piața jocurilor de noroc online și pot aduce mai multă transparență într-o industrie aflată într-o continuă dezvoltare.” - Adrian Udrea, fondator Gambler.ro.
Pentru utilizatorii cazinourilor online, un portofoliu extins înseamnă, în primul rând, o varietate mai mare de jocuri disponibile. Un număr ridicat de titluri oferă posibilitatea de a încerca mecanici diferite, teme variate și funcții bonus noi, fără a fi nevoie de schimbarea operatorului.
În același timp, un portofoliu divers contribuie și la organizarea unui număr mai mare de promoții. Operatorii utilizează frecvent jocurile furnizorilor pentru campanii cu rotiri gratuite, turnee sau provocări dedicate, iar un catalog mai extins permite organizarea unor promoții variate pe parcursul întregului an.
Totuși, dimensiunea portofoliului nu ar trebui să fie singurul criteriu în alegerea unui operator sau a unui furnizor. Calitatea experienței de joc, preferințele personale și tipul mecanicilor utilizate rămân factori la fel de importanți pentru utilizatori.
Limitele studiului
Autorii studiului subliniază că analiza trebuie interpretată exclusiv din perspectiva numărului de jocuri disponibile în oferta operatorilor analizați.
Cercetarea nu evaluează popularitatea fiecărui joc, performanțele comerciale ale furnizorilor sau preferințele utilizatorilor. De asemenea, studiul nu măsoară veniturile generate de fiecare dezvoltator și nici frecvența cu care jocurile sunt accesate.
În plus, oferta operatorilor este una dinamică. Furnizorii lansează constant jocuri noi, iar operatorii actualizează periodic portofoliile disponibile. Din acest motiv, cifrele prezentate în cadrul studiului reflectă situația existentă la momentul colectării datelor și pot suferi modificări în timp.
Concluzii
Studiul realizat de Gambler.ro evidențiază faptul că Pragmatic Play deține în prezent cea mai mare prezență în oferta celor cinci operatori licențiați analizați, cu un total de 3.813 jocuri, fiind urmat de Amusnet, cu 1.580 de titluri, și EGT Digital, cu 1.159 de jocuri.
Rezultatele nu stabilesc însă un clasament al calității sau al popularității furnizorilor, ci oferă o imagine asupra dimensiunii portofoliilor disponibile la momentul realizării cercetării. Într-o industrie aflată într-o continuă schimbare, astfel de analize pot reprezenta un punct de plecare pentru înțelegerea modului în care operatorii își construiesc oferta și a strategiilor adoptate de principalii dezvoltatori de jocuri.
Citește și
- 20:25Cum se obțin gradele militare în Armata Română. Cât durează avansarea și ce condiții trebuie îndeplinite
- 19:30Operațiunea din zona stâncii Pârjoaia continuă. Apele Române au mobilizat excavatoare de 60 de tone și barje cu piatră
- 17:50Haos în județul lui Bolojan: oamenii suferă din cauza caniculei, premierul demis le cere sacrificii și mai mari
- 17:26Topul celor mai periculoase țări din Europa pentru șoferi: Pe ce loc se află România
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News