Cum se obțin gradele militare în Armata Română. Cât durează avansarea și ce condiții trebuie îndeplinite

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 20:25

Înaintarea în grad în Armata Română se face pe baza unor criterii stabilite prin lege și nu reprezintă o consecință automată a vechimii acumulate. Militarii trebuie să îndeplinească o serie de condiții legate de experiența în grad, evaluările profesionale, pregătirea și rezultatele obținute pe parcursul carierei.

Distribuie articolul