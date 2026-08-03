Cum se obțin gradele militare în Armata Română. Cât durează avansarea și ce condiții trebuie îndeplinite

Înaintarea în grad în Armata Română se face pe baza unor criterii stabilite prin lege și nu reprezintă o consecință automată a vechimii acumulate. Militarii trebuie să îndeplinească o serie de condiții legate de experiența în grad, evaluările profesionale, pregătirea și rezultatele obținute pe parcursul carierei.
În România, procedurile privind acordarea gradelor și înaintarea în grad sunt reglementate de Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare și de Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști. În mod normal, avansările se fac anual, la 1 august, însă legislația prevede și posibilitatea înaintării înainte de termen pentru militarii care se remarcă prin rezultate deosebite.
Cum se acordă gradele militare în Armata Română
Există două modalități principale prin care un militar poate primi următorul grad.
Prima este avansarea la termen, acordată celor care au îndeplinit stagiul minim în grad, au obținut calificative bune la evaluările periodice și au avut o conduită profesională și morală corespunzătoare.
A doua este avansarea înainte de termen sau în mod excepțional, rezervată militarilor care se remarcă prin rezultate deosebite în misiuni, acte de curaj sau merite profesionale importante. Aceste promovări sunt însă limitate de prevederile legale și se acordă doar în situații bine justificate.
Pentru anumite categorii de personal, precum piloții, parașutiștii, scafandrii militari sau personalul de pe submarine și vedete militare, stagiul minim în grad poate fi redus cu un an.
Cât durează până poți primi următorul grad
Perioada minimă necesară pentru promovare diferă în funcție de categoria de personal.
În cazul soldaților și gradaților profesioniști, un soldat trebuie să aștepte 3 ani pentru a deveni fruntaș, iar încă 3 ani pentru promovarea la caporal clasa a III-a. Între clasele de caporal, stagiul minim este de 4 ani.
Pentru subofițeri și maiștri militari, perioadele de așteptare sunt mai lungi. Sergentul-major sau maistrul militar clasa a IV-a poate avansa după 4 ani, plutonierul sau maistrul militar clasa a III-a după 5 ani, iar plutonierul-major sau maistrul militar clasa a II-a după 7 ani. Pentru gradele superioare sunt necesare și examene de capacitate.
Și ofițerii trebuie să respecte stagii minime între grade. Sublocotenentul poate deveni locotenent după 3 ani, locotenentul poate fi avansat căpitan după 5 ani, iar apoi sunt necesari câte 5 ani pentru promovarea succesivă la maior, locotenent-colonel și colonel.
Îndeplinirea perioadei minime de așteptare nu înseamnă că un militar va primi automat următorul grad. Avansarea depinde și de calificativele obținute, de comportamentul profesional, de ocuparea unei funcții corespunzătoare și de existența posturilor vacante.
În cazul gradelor superioare, precum cele de colonel sau general, promovarea este strâns legată de funcțiile de comandă ocupate, experiența profesională și nevoile de organizare ale Armatei Române. Astfel, sistemul urmărește ca fiecare înaintare în grad să reflecte atât experiența acumulată, cât și performanțele și responsabilitățile militarului, potrivit sursei.