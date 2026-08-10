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Economie· 2 min citire
Avertisment: „Facturile la energie vor crește cu 30% la iarnă!”
Facturi mai mari
Publicat10 aug. 2026, 19:03
SursăRealitatea PLUS
Facturile vor crește cu 30 la sută la iarnă. Avertismentul a fost făcut în exclusivitate la Realitatea Plus de Dian Popescu, expert în energie. Iar România va avea în continuare prețuri mari, pentru că nu are capacitate de stocare, este de părere specialistul Ciprian Cherciu.
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