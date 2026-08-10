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Economie· 2 min citire

Avertisment: „Facturile la energie vor crește cu 30% la iarnă!”

Facturi mai mari

Facturi mai mari

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 19:03
SursăRealitatea PLUS

Facturile vor crește cu 30 la sută la iarnă. Avertismentul a fost făcut în exclusivitate la Realitatea Plus de Dian Popescu, expert în energie. Iar România va avea în continuare prețuri mari, pentru că nu are capacitate de stocare, este de părere specialistul Ciprian Cherciu.

România nu are baterii de stocare. Prețurile rămân uriașe

„Măsurile pe care le ia statul punctual, face ca statul să piardă anumiți bani care-i încasează zilnic la bugetul statului.

Practic, lasă din mână o liberalizare haotică și vă spun și de ce.

Europa este foarte în urmă cu înmagazinarea gazelor pentru perioada de iarnă.

Prețurile în Europa o să crească galopant. Iar noi în perioada de iarnă cu siguranță la noile contracte vor fi cu peste 30% mărit factura la energie.

Gazele nu momentan, dar peste 30% factura la energie.

El nici nu mai poate în acest moment să ia decizii. Deciziile se pot lua de specialiști. Dar în acest moment, la ce vedem în acest guvern și în Ministerul Energiei, este foarte greu să văd că ia o decizie bună pentru țară și stoparea creșterii prețurilor la gaze, la carburant și la energie electrică în următoarea perioadă.”, a zis Dian Popescu, expert în Energie.

„Au fost o serie de greșeli în privința capacităților solare. Aici e clar că România are un potențial foarte mare. Suntem printre țările cu cel mai mare potențial de energie solară.

O parte este exploatată. Soluția era acolo pentru că multe state europene au investit în baterii. Bulgaria a făcut același lucru, Germania a făcut același lucru, dar Bulgaria într-adevăr este un caz excepțional pentru că, am citit un articol de curând, au cea mai mare capacitate de stocare în baterii dacă o raportăm pe cap de locuitor.”, a completat Ciprian Cherciu, jurnalist specializat în Energie.

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