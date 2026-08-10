Avertisment: „Facturile la energie vor crește cu 30% la iarnă!”

Publicat 10 aug. 2026, 19:03 Sursă Realitatea PLUS

Facturile vor crește cu 30 la sută la iarnă. Avertismentul a fost făcut în exclusivitate la Realitatea Plus de Dian Popescu, expert în energie. Iar România va avea în continuare prețuri mari, pentru că nu are capacitate de stocare, este de părere specialistul Ciprian Cherciu.

Distribuie articolul