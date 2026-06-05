Dian Popescu: „Drona se îndrepta către cel mai important terminal!”

Sursă: Realitatea PLUS

Dian Popescu susține că zeci de oamenii puteau să fie omorâți dacă drona navală de la Constanța ar fi explodat în apropierea Oil Terminal. Analistul în energie a explicat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS importanța economică a terminalului pentru mai multe puteri mari la nivel global.

Ce a transmis Dian Popescu

„Să vedem analiza ce proveniență avea drona, să vedem cum a trecut drona de baraje și cum poate statul român să apere terminalul, Oil Terminal.

Oil Terminal este de o importanță strategică, economică. Din toate punctele de vedere, o explozie a Oil Terminal-ului duce la zeci de morți, oamenii care lucrează în Oil Terminal.

Acolo sunt rezervoare cu carburant, cu benzină, motorină și petrol.

Marea Neagră are vecini care au tot interesul, vecini foarte puternici, adică Turcia, Rusia, Ucraina, România, o țară puternică, care au tot interesul să fie liniște în Marea Neagră, pentru că liniștea asta este dată de agenții economici, care sunt platformele maritime ale turcilor, platformele maritime ale României, porturile care exportă Novorossiisk, care exportă petrol, inclusiv petrol american, petrolul companiilor americane care exploatează câmpurile petrolere din Kazahstan, tot prin terminalul de la Novorossiisk.

Adică toți vor liniște la Marea Neagră, că toți au interese foarte, foarte, dar foarte, notați bine, economice mari.”, a declarat expertul în energie , Dian Popescu.