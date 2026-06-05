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Actual· 1 min citire
Alertă de DRONĂ în Portul Constanța. Mobilizare masivă a autorităților, zona a fost restricționată – FOTO/VIDEO
5 iun. 2026, 09:32
Portul Constanța
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: realitatea.net
Este alertă în Portul Constanța. Potrivit unor surse, o dronă ar fi fost descoperită în apropierea sediului Agentiei de Salvare a Vietii Omenesti pe mare, declanșând o intervenție rapidă a autorităților.
Zona a fost imediat securizată, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje de polițiști, jandarmi și polițiști de frontieră, care verifică dispozitivul și perimetrul din jurul acestuia, potrivit Ziua de Constanța.
Incidentul vine la doar o săptămână după ce o altă dronă a lovit etajul superior al unui bloc din Galați, provocând panică în rândul locatarilor și declanșând o anchetă amplă a structurilor de securitate.
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