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Social· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru:Televiziunea poporului, solidară cu românii asupriți. Stingem lumina în semn de revoltă față de măsurile lui Bolojan
FOTO: Arhivă
Publicat3 aug. 2026, 21:01
Actualizat3 aug. 2026, 21:10
SursăRealitatea PLUS
Domnule premier, Sunt momente în care tăcerea unui om aflat în fața presei spune mai mult decât orice discurs. Ați avut, astăzi, o asemenea tăcere. Cuiva din echipa Realitatea Plus i-ați răspuns, la o întrebare legitimă, spunând că "nu are legătură cu realitatea" — o aluzie transparentă la numele redacției noastre — și ați părăsit sala.
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