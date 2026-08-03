Ana Maria Păcuraru:Televiziunea poporului, solidară cu românii asupriți. Stingem lumina în semn de revoltă față de măsurile lui Bolojan

Publicat 3 aug. 2026, 21:01 Actualizat 3 aug. 2026, 21:10 Sursă Realitatea PLUS

Domnule premier, Sunt momente în care tăcerea unui om aflat în fața presei spune mai mult decât orice discurs. Ați avut, astăzi, o asemenea tăcere. Cuiva din echipa Realitatea Plus i-ați răspuns, la o întrebare legitimă, spunând că "nu are legătură cu realitatea" — o aluzie transparentă la numele redacției noastre — și ați părăsit sala.

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