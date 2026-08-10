Cum a ajuns Cristian Bușoi, omul lui Bolojan, secretar de stat la Energie, fără nicio pregătire în domeniu

Ilie Bolojan și-a pus omul de încredere la conducerea Ministerului Energiei, după ce Bogdan Ivan a demisionat din funcție, iar premierul trimis acasă de Parlament a preluat mandatul. Cristian Bușoi conduce destinele energiei, chiar dacă nu are nicio pregătire în acest domeniu.
Bușoi este unul dintre personajele care și-au construit un CV și averea în jurul funcțiilor obținute în politică. Omul lui Bolojan a reușit să strângă o avere uriașă doar pentru că a fost demnitar al statului român sau europarlamentar.
Bușoi este unul dintre cei mai bogați oameni din anturajul puterii. El are două terenuri intravilane, unul de o mii de metri pătrați în stațiunea Băile Herculane și unul de 310 metri pătrați în Drobeta Turnu Severin, dar și un teren agricol de 5,3 hectare în județul Călărași. Cristian Bușoi mai deține un apartament de aproape o sută de metri pătrați în Bruxelles, dar și o vilă de aproape o mie de metri pătrați în Drobeta Turnu Severin.
Acesata a trecut în declarația de avere din 2025 că deține Ceasuri în valoare de 47 de mii de euro, dar și tablouri în valoare de 9 mii de euro. Averea lui Bușoi din declarație a scăzut, după ce a divorțat, iar o parte din imobile au rămas la fosta soție. Aici vorbim de două apartamente în Capitală. Cristian Bușoi are în conturi și fonduri de investiții în jur de 500 de mii de euro, peste 150 de mii de dolari și peste 500 de mii de lei. Din declarația de avere a lui Bușoi mai reiese că el este un om cu dare de mână. El a împrumutat 7 apropiați cu peste 100 de mii de euro. El și-a împrumutat propria firmă cu peste 6,2 milioane de lei și biroul notarial cu peste 73 de mii de euro.
Veniturile lui Cristian Bușoi au fost unele substanțiale. De la Parlamentul European, el a încasat peste 250 de mii de euro, dar cei mai mulți bani au venit din activitatea notarială. Acesta a încasat peste 2,5 milioane de lei de la cele două birouri unde a lucrat. Bușoi a fost ales deputat de Timiș în 2004 din partea Partidului Național Liberal, iar în 2007 a devenit europarlamentar și a deținut patru mandate la Bruxelles.
Imediat după ce a intrat în Parlament în 2004, Bușoi și-a construit un CV impresionat. Acesta a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea privată Titu Maiorescu, are un doctorat în endocrinologie și unul în politici de sănătate publică. Între toate aceste cursuri și cercetare academică, Bușoi a absolvit și un master la Universitatea Națională de Apărare, unde a cercetat reformarea serviciilor militare.
Toate aceste studii, dar și relații de putere economică l-au recomandat pe Bușoi să fie unul dintre oamenii care decide tot ce se întâmplă în sistemul energetic Național de mai vine de un an. El a ajuns secretar de stat la ministerul energie, după ce nu a fost pus pe lista de europarlamentare, iar la cele interne nu a obținut un loc eligibil în județul Dolj.