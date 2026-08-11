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Economie· 1 min citire
După luni întregi în care au suportat scumpiri în lanț, românii s-ar putea trezi din toamnă cu facturi mai mari și la curent!
Publicat11 aug. 2026, 10:56
Actualizat11 aug. 2026, 11:00
SursăRealitatea PLUS
Unii furnizori au început deja să transmită noi oferte, iar în anumite cazuri prețul unui kilowatt-oră ajunge și la 1,94 lei, ceea ce ar înseamna câteva zeci de lei în plus pentru un consumator obișnuit. În plus, sezonul rece va aduce creșteri de preț și la gaze.
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