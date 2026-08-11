Puterea de cumpărare s-a prăbușit. Cifrele dezastrului

Publicat 11 aug. 2026, 20:08 Actualizat 11 aug. 2026, 20:09 Sursă Realitatea PLUS

Noile date privind inflația și salariile, așteptate mâine de la INS, vor arăta cât de mult a fost afectată puterea de cumpărare a românilor. În mai, salariul mediu net a crescut cu doar 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 5.684 de lei, în timp ce prețurile au avansat mult mai rapid.

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