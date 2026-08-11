Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Puterea de cumpărare s-a prăbușit. Cifrele dezastrului
Publicat11 aug. 2026, 20:08
Actualizat11 aug. 2026, 20:09
SursăRealitatea PLUS
Noile date privind inflația și salariile, așteptate mâine de la INS, vor arăta cât de mult a fost afectată puterea de cumpărare a românilor. În mai, salariul mediu net a crescut cu doar 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 5.684 de lei, în timp ce prețurile au avansat mult mai rapid.
Citește și
- 19:56Cine poate cumpăra benzină și motorină în rate? Prețurile se mențin mari în continuare
- 19:18Românii vor plăti taxă pe centrale și pe sobe. Guvernul pregătește înlocuirea treptată a sobelor pe lemne din 3,5 milioane de gospodării
- 15:19Siteul și aplicațiile de la cadastru sunt parțial funcțional, după aproape o lună de la atacul cibernetic masiv
- 14:59România declară stare de criză energetică. Notificare oficială către Comisia Europeană înaintea opririi Unității 2 Cernavodă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News