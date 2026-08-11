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Economie· 1 min citire

Puterea de cumpărare s-a prăbușit. Cifrele dezastrului

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 aug. 2026, 20:08
Actualizat11 aug. 2026, 20:09
SursăRealitatea PLUS

Noile date privind inflația și salariile, așteptate mâine de la INS, vor arăta cât de mult a fost afectată puterea de cumpărare a românilor. În mai, salariul mediu net a crescut cu doar 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 5.684 de lei, în timp ce prețurile au avansat mult mai rapid.

Calcule: puterea de cumpărare a românilor, tot mai mică

În aceste condiții, câștigul salarial real a coborât la 93,1% din nivelul de acum un an.

Cu alte cuvinte, deși salariile au crescut în termeni nominali, românii au putut cumpăra mai puține bunuri și servicii.

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