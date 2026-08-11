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Economie· 1 min citire
Valul de căldură afectează fermele. Canicula înjumătățește producția de lapte
Publicat11 aug. 2026, 21:50
Actualizat11 aug. 2026, 21:51
SursăRealitatea PLUS
Valul de căldură lovește puternic și fermele zootehnice din județul Vaslui. Temperaturile care au atins 40 de grade Celsius afectează grav creșterea vacilor de lapte, iar crescătorii spun că producția s-a redus chiar și cu 50 % în ultimele zile. Fermierii explică faptul că, din cauza caniculei, animalele consumă cantități foarte mari de apă, însă mănâncă mult mai puțin.
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