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Economie· 1 min citire

Valul de căldură afectează fermele. Canicula înjumătățește producția de lapte

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat11 aug. 2026, 21:50
Actualizat11 aug. 2026, 21:51
SursăRealitatea PLUS

Valul de căldură lovește puternic și fermele zootehnice din județul Vaslui. Temperaturile care au atins 40 de grade Celsius afectează grav creșterea vacilor de lapte, iar crescătorii spun că producția s-a redus chiar și cu 50 % în ultimele zile. Fermierii explică faptul că, din cauza caniculei, animalele consumă cantități foarte mari de apă, însă mănâncă mult mai puțin.

Canicula face ravagii în ferme. Vacile nu mai dau lapte

Temperaturile uriașe provoacă stres termic pentru animale. Refuzul hranei și disconfortul termic duc la apariția unor afecțiuni care influențează direct cantitatea de lapte produsă. Fermierii sunt în pragul disperării și susțin că vor avea cheltuieli suplimentare cu tratamentele de revenire pe termen lung.

Crescătorii se tem că, dacă temperaturile extreme vor continua, pierderile vor fi și mai mari, iar efectele se vor resimți atât pe piața produselor lactate cât și în gospodării.

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