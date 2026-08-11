Valul de căldură afectează fermele. Canicula înjumătățește producția de lapte

Publicat 11 aug. 2026, 21:50 Actualizat 11 aug. 2026, 21:51 Sursă Realitatea PLUS

Valul de căldură lovește puternic și fermele zootehnice din județul Vaslui. Temperaturile care au atins 40 de grade Celsius afectează grav creșterea vacilor de lapte, iar crescătorii spun că producția s-a redus chiar și cu 50 % în ultimele zile. Fermierii explică faptul că, din cauza caniculei, animalele consumă cantități foarte mari de apă, însă mănâncă mult mai puțin.

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