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Politica· 1 min citire
Atac devastator la interimar. Nici CTP nu-l mai susține pe Bolojan
CTP
Publicat11 aug. 2026, 21:12
SursăRealitatea PLUS
Cristian Tudor Popescu desființează Guvernul demis condus de Ilie Bolojan, după scufundarea inutilă a barjelor pe Dunăre, asta deși inițial jurnalistul i-a făcut campanie. „În nici 24 de ore de când a anunțat că nivelul apei a crescut cu 8 centimetri, Guvernul Bolojan a decis să înceapă procesul de oprire a Reactorului 2 de la Cernavodă”, a spus gazetarul.
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