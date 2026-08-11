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Politica· 1 min citire

Marcel Ciolacu: „Suntem într-o criză de penibilitate!”

Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 aug. 2026, 18:22
SursăRealitatea PLUS

Criză de penibilitate. Așa a catalogat Marcel Ciolacu criza energetică cu care se confruntă țara noastră. Scufundarea barjelor și faptul că ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a stat să se uite cu binoclu la procedurile de dinamitare nu face decât să ne plaseze într-o situație penibilă, similară celei din pandemie, a mai declarat Ciolacu.

Marcel Ciolacu: „Miruță se uită cu binoclul la Dunăre!”

Președintele CJ Buzău susține că scufundarea barjelor nu a produs rezultatul urmărit deoarece curenții Dunării s-au modificat și a avertizat că recuperarea acestora va genera, la rândul său, costuri.

„Acum am scufundat nu știu câte barje, nu s-a întâmplat nimic, fiindcă normal că s-au schimbat curenții, era logic. (...) Să vedeți cât o să ne coste să scoatem barjele de acolo”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

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