Marcel Ciolacu: „Suntem într-o criză de penibilitate!”

Publicat 11 aug. 2026, 18:22 Sursă Realitatea PLUS

Criză de penibilitate. Așa a catalogat Marcel Ciolacu criza energetică cu care se confruntă țara noastră. Scufundarea barjelor și faptul că ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a stat să se uite cu binoclu la procedurile de dinamitare nu face decât să ne plaseze într-o situație penibilă, similară celei din pandemie, a mai declarat Ciolacu.

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