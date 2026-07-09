Marcel Ciolacu avertizează: „Dacă mai căutăm vinovați la televizor, vom ajunge cu toții la faliment”

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a declarat joi, 9 iulie, că oamenii politici ar trebui să renunțe la aparițiile publice în care caută vinovați pentru situația actuală. Acesta a spus că o astfel de atitudine nu ajută la rezolvarea problemelor și poate duce la un blocaj și mai mare.
Declarațiile au fost făcute în cadrul evenimentului „Buzăul în prim-plan”, organizat de Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii la Primăria Buzău. La întâlnire au participat reprezentanți ai mediului de afaceri și ai administrației locale, care au discutat despre proiecte, investiții și teme importante pentru dezvoltarea județului.
Ciolacu spune că județul trebuie să atragă investiții
Marcel Ciolacu a dat asigurări că administrația județeană face eforturi pentru a sprijini investitorii. Acesta a vorbit despre proiectele începute la Râmnicu Sărat și Costești, unde sunt vizate parcuri industriale, dar și despre modificarea ghidului astfel încât investițiile în hale de producție să poată fi finanțate din fonduri europene.
"De când am intrat în funcția de președinte al CJ, am început să demarez două proiecte la Râmnicu Sărat și la Costești pe parcuri industriale. Am reușit să modificăm ghidul astfel încât investițiile în halele de producție să fie totuși finanțate de la Uniunea Europeană și noul context al județului Buzău, al municipiului Buzău cu autostrada, să încercăm să fim cât mai atractivi pentru dumneavoastră", a spus Ciolacu.
Relația cu primarul Constantin Toma
Fostul premier a vorbit și despre colaborarea dintre Consiliul Județean Buzău și Primăria Buzău. Marcel Ciolacu a spus că are o relație foarte bună cu primarul Constantin Toma, chiar dacă între ei au existat, de-a lungul timpului, opinii diferite sau poziții politice contradictorii.
"Vreau să o spun foarte clar public, indiferent de părerile noastre politice, de abordările noastre, de firea fiecăruia dintre noi, eu am o colaborare excelentă cu domnul primar Constantin Toma și așa va rămâne pentru că am făcut niște promisiuni împreună buzoienilor și trebuie să ne ținem de ele. Nu a existat o dată ca Constantin Toma să mă sune pe mine pentru o delegație a oamenilor de afaceri pe care eu imediat să nu-i primesc și să încercăm să găsim soluții pentru viitoare investiții în municipiu sau în județ și nici invers, ca eu să-l sun pe Constantin Toma și să nu aibă aceeași reacție. Cred că asta trebuie să fie una practică și în zona politică centrală, indiferent dacă ceea ce facem sau ce spunem ne convine sau nu ne convine. Vreau să ne întoarcem la realitățile noastre de zi cu zi, pentru a putea depăși acest moment. Nu mai trebuie să ieșim la televizor să spunem ce nenorocire este, repet să căutăm, unul, doi, trei, zece vinovați persoane fizice, persoane politice sau partide fiindcă, dacă nu vom ieși din această logică, atunci vom ajunge la faliment cu toții", a mai afirmat Marcel Ciolacu.
Apel la colaborare, dincolo de diferențele politice
Marcel Ciolacu a spus că modelul de colaborare pe care îl are cu primarul Constantin Toma ar trebui aplicat și în politica de la nivel central. În opinia sa, indiferent de diferențele de abordare, oamenii politici trebuie să se întoarcă la problemele concrete și la soluțiile care pot ajuta comunitățile.
Social-democratul Constantin Toma a criticat, de-a lungul timpului, conducerea PSD atât pentru rezultatele slabe înregistrate la alegeri, cât și pentru măsurile luate.