Marcel Ciolacu avertizează: „Dacă mai căutăm vinovați la televizor, vom ajunge cu toții la faliment”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 14:34

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a declarat joi, 9 iulie, că oamenii politici ar trebui să renunțe la aparițiile publice în care caută vinovați pentru situația actuală. Acesta a spus că o astfel de atitudine nu ajută la rezolvarea problemelor și poate duce la un blocaj și mai mare.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre marcel ciolacuPSDPNL