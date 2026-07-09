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Politica· 1 min citire
Oana Gheorghiu, declarație controversată despre intervenția DIICOT la azilele lui Pașca: „Mi s-a părut excesivă”
Oana Gheorghiu
Publicat9 iul. 2026, 15:33
SursăRealitatea PLUS
Un nou val de declarații controversate apare în dosarul azilelor groazei din Bihor. După ce procurorii DIICOT au intervenit în cazul centrelor legate de Viorel Pașca, vicepremierul Oana Gheorghiu a criticat public modul în care a fost făcută operațiunea și a spus că acțiunea i s-a părut „excesivă”, potrivit Realitatea PLUS.
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