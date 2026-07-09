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Politica· 1 min citire

Oana Gheorghiu, declarație controversată despre intervenția DIICOT la azilele lui Pașca: „Mi s-a părut excesivă”

Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 iul. 2026, 15:33
SursăRealitatea PLUS

Un nou val de declarații controversate apare în dosarul azilelor groazei din Bihor. După ce procurorii DIICOT au intervenit în cazul centrelor legate de Viorel Pașca, vicepremierul Oana Gheorghiu a criticat public modul în care a fost făcută operațiunea și a spus că acțiunea i s-a părut „excesivă”, potrivit Realitatea PLUS.

Declarația ridică semne de întrebare, mai ales în contextul în care ancheta vizează persoane vulnerabile și suspiciuni grave privind felul în care acestea ar fi fost ținute în centrele respective.

„Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DIICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul Guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent. Deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Probabil că la un moment dat, organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel”, a declarat Oana Gheorghiu

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