Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Ciprian Ciucu, tupeu uriaș: "Mita nu se reflectă în stilul meu de viață"
Ciprian Ciucu/Inquam Photos / Octav Ganea
Publicat9 iul. 2026, 12:51
SursăRealitatea PLUS
Tupeu uriaș din partea lui Ciprian Ciucu! Primarul Capitalei recurge la amenințări la adresa procurorilor care au extins ancheta din dosarul șpăgii! Acesta își motivează delirul prin faptul că mita nu se reflectă în stilul său de viață. Atacurile lui Ciprian Ciucu vin chiar în timp ce ancheta se complică tot mai mult, iar la DNA au fost chemați inclusiv administratorul unui cazino și mai mulți funcționari ai Primăriei Sector 6. Ciucu neagă acuzațiile care i se aduc și, dimpotrivă, se laudă că ar fi contribuit la destructurarea unor rețele de corupție.
Citește și
- 13:35Nicușor Dan a primit un pistol și muniție de la Erdogan la summitul NATO. Ce se întâmplă cu arma
- 12:35PSD, apel către parlamentari pentru formarea, de urgență, a unei majorități
- 11:06Sfatul unui lider UDMR pentru ieșirea din criza politică: Fiecare partid „să mai lase din orgolii”
- 09:52Belgia și Olanda donează Bulgariei șapte nave antimină pentru consolidarea securității în Marea Neagră: la cât se ridică investiția
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News