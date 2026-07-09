Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Ciprian Ciucu, tupeu uriaș: "Mita nu se reflectă în stilul meu de viață"

Ciprian Ciucu/Inquam Photos / Octav Ganea

Ciprian Ciucu/Inquam Photos / Octav Ganea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 iul. 2026, 12:51
SursăRealitatea PLUS

Tupeu uriaș din partea lui Ciprian Ciucu! Primarul Capitalei recurge la amenințări la adresa procurorilor care au extins ancheta din dosarul șpăgii! Acesta își motivează delirul prin faptul că mita nu se reflectă în stilul său de viață. Atacurile lui Ciprian Ciucu vin chiar în timp ce ancheta se complică tot mai mult, iar la DNA au fost chemați inclusiv administratorul unui cazino și mai mulți funcționari ai Primăriei Sector 6. Ciucu neagă acuzațiile care i se aduc și, dimpotrivă, se laudă că ar fi contribuit la destructurarea unor rețele de corupție.

Ciprian Ciucu: Păi unde e mita aia? Nu trebuie să vadă cumva în stilul vieții mele? Plus că nu am luat mită, ci s-au făcut niște plăți în numele meu, dacă s-or fi făcut, că asta încearcă ei să demonstreze, de care eu aș fi știut în campania electorală. Vorbim despre asta, că nu mă feresc de subiect. Dar nu mi-a stat capul de când sunt. Vă dați seama că ești în această poziție și ai o grămadă de tentații. Nu mi-a stat capul. Am destructurat rețele de corupție. Reorganizând, că nu sunt procuror, nu stau să mă duc să dovedesc, dar reorganizând lucrurile poți să elimini.

Moderator: Deci acuzația e că ați făcut plăți din ce? Din contul de campanie?

Ciprian Ciucu: Nu, că cineva, au fost niște interceptări că cineva, în fine, nu vreau să vb despre acest lucru până în acest moment, până nu mă pun de comun acord cu avocații, numai că mie se pare strigător la cer. Pentru că eu știu cazuri de oameni extrem de bogați, pe care nu-i caută nimeni de ani de zile, pentru că sunt protejați de același sistem. De aia e bine să ai pe cineva și să-l pui acolo. Pentru că la momentul în care ai nevoie de protecție, să ai protecție. Dar ei cotizează, ceea ce eu nu fac.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ciprian ciucudosar ciucumita ciucuDNApaga

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe