Ciprian Ciucu, tupeu uriaș: "Mita nu se reflectă în stilul meu de viață"

Publicat 9 iul. 2026, 12:51 Sursă Realitatea PLUS

Tupeu uriaș din partea lui Ciprian Ciucu! Primarul Capitalei recurge la amenințări la adresa procurorilor care au extins ancheta din dosarul șpăgii! Acesta își motivează delirul prin faptul că mita nu se reflectă în stilul său de viață. Atacurile lui Ciprian Ciucu vin chiar în timp ce ancheta se complică tot mai mult, iar la DNA au fost chemați inclusiv administratorul unui cazino și mai mulți funcționari ai Primăriei Sector 6. Ciucu neagă acuzațiile care i se aduc și, dimpotrivă, se laudă că ar fi contribuit la destructurarea unor rețele de corupție.

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