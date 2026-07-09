Belgia și Olanda donează Bulgariei șapte nave antimină pentru consolidarea securității în Marea Neagră: la cât se ridică investiția

Belgia și Olanda vor transfera gratuit Bulgariei șapte nave antimină din clasa Tripartite, care vor fi modernizate cu o investiție de 24 de milioane de euro înainte de a intra în serviciul marinei bulgare. Transferul urmărește întărirea capacităților de luptă împotriva minelor în Marea Neagră și sprijinirea Ucrainei.
Belgia și Olanda au convenit să transfere gratuit Bulgariei șapte nave antimină din clasa Tripartite, în cadrul unui demers menit să consolideze capacitățile de combatere a minelor în regiunea Mării Negre.
Potrivit NavalNews.com, Belgia va dona patru nave antimină de tip Mine CounterMeasures (MCM), pentru a sprijini operațional Marina Bulgariei și, într-o anumită măsură, Ucraina. Olanda s-a alăturat inițiativei și va transfera ultimele trei nave din aceeași clasă aflate în proces de retragere din serviciu.
Cele două state vor livra în total șapte nave, alături de piese de schimb și un simulator tactic, având în vedere importanța unor capacități solide de luptă împotriva minelor în regiunea Mării Negre.
Suma pe care o va investi Bulgaria Bulgaria pentru modernizarea navelor
Potrivit RTBF.be, Bulgaria va finanța modernizarea și punerea în funcțiune a navelor, costurile fiind estimate la 24 de milioane de euro. Lucrările vor fi realizate de companii belgiene.
Transferul are loc în contextul în care Belgia și-a început programul de înlocuire a flotei de nave antimină din clasa Tripartite cu noile nave de tip replacement Mine CounterMeasures (rMCM). Prima dintre acestea, Oostende, urmează să fie livrată la sfârșitul lunii octombrie. Și Olanda și-a înlocuit deja întreaga flotă din această clasă.
În iunie 2025, Belgia și Olanda au donat Ucrainei două nave antimină, iar o a treia urmează să fie transferată până la sfârșitul acestui an. Totodată, Bulgaria va asigura instruirea și pregătirea echipajelor ucrainene care vor opera nave din această clasă, notează NavalNews.com.
Marina bulgară operează deja trei nave din clasa Tripartite
Marina bulgară operează deja trei nave din clasa Tripartite. Fosta navă belgiană Myosotis a fost achiziționată în 2007, transferată în 2009 și redenumită Tsibar. Alte două nave olandeze, fostele Maasluis și Hellevoetsluis, au fost transferate în 2020 și au primit denumirile Mesta și Struma.
Navele antimină, proiectate pentru neutralizarea amenințărilor subacvatice
Navele din clasa Tripartite au fost construite în principal în anii 1980 și sunt specializate în detectarea și neutralizarea minelor marine. Acestea au o cocă din fibră de sticlă, un deplasament de aproximativ 600 de tone, o lungime de 51 de metri și un echipaj de 55 de marinari. Sunt echipate cu radar DUBM 21B pentru detectarea și clasificarea minelor și cu două vehicule subacvatice teleoperate ECA PAP 104, utilizate pentru identificarea și neutralizarea dispozitivelor explozive, mai arată publicația NavalNews.com.