Belgia și Olanda donează Bulgariei șapte nave antimină pentru consolidarea securității în Marea Neagră: la cât se ridică investiția

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 09:52

Belgia și Olanda vor transfera gratuit Bulgariei șapte nave antimină din clasa Tripartite, care vor fi modernizate cu o investiție de 24 de milioane de euro înainte de a intra în serviciul marinei bulgare. Transferul urmărește întărirea capacităților de luptă împotriva minelor în Marea Neagră și sprijinirea Ucrainei.

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