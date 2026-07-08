Șefa demisă de la Protecția Persoanelor cu Dizabilități: „Dacă îl informam pe ministru, comiteam o infracțiune”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 iul. 2026, 19:31

Președinta instituției, Alexandra Zară, a anunțat că ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, o va elibera din funcție după ce i s-a reproșat că nu a raportat din timp operațiunea DIICOT din 30 iunie. În replică, aceasta își justifică tăcerea prin constrângeri legale, susținând că o informare prealabilă către ministru ar fi putut constitui o infracțiune.

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