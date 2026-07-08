Șefa demisă de la Protecția Persoanelor cu Dizabilități: „Dacă îl informam pe ministru, comiteam o infracțiune”

Președinta instituției, Alexandra Zară, a anunțat că ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, o va elibera din funcție după ce i s-a reproșat că nu a raportat din timp operațiunea DIICOT din 30 iunie. În replică, aceasta își justifică tăcerea prin constrângeri legale, susținând că o informare prealabilă către ministru ar fi putut constitui o infracțiune.
Alexandra Zară, președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), a anunțat că ministrul Muncii o va elibera din funcție în cursul zilei de miercuri. Decizia de demitere vine ca o consecință directă a modului în care s-a gestionat comunicarea internă privind descinderile procurorilor în centrele din județul Bihor.
Motivul oficial invocat pentru încetarea mandatului său este lipsa unei informări prealabile din partea conducerii ANPDPD către minister cu privire la acțiunea de amploare declanșată de DIICOT pe data de 30 iunie.
Secretul anchetei penale, motivul din spatele tăcerii
În replică, Alexandra Zară afirmă că decizia sa de a nu raporta operațiunea către cabinetul ministrului a fost una strict juridică și dictată de obligațiile procedurale impuse de anchetatori. Aceasta susține că procurorii i-au cerut în mod expres să nu divulge detalii pentru a nu periclita cercetările în desfășurare.
„Când organele de urmărire penală mi-au solicitat sprijinul și mi-au transmis expres că am obligația de a păstra confidențialitatea, pentru a nu pune în pericol cercetarea penală, am ales să respect legea și să nu îl informez pe ministru. Dacă aș fi făcut asta, aș fi săvârșit o infracțiune, potrivit Codului penal”, a explicat șefa ANPDPD.
Alexandra Zară a adăugat că își încheie mandatul la conducerea instituției fără regrete, „cu capul sus și cu argumente”, urmând să își prezinte pe larg și public poziția oficială.
Verificări de ultimă oră în centrele unde au fost mutați pacienții din Bihor
Chiar în ultimele două zile ale mandatului său, înainte de a fi notificată despre demitere, Alexandra Zară s-a deplasat în teritoriu pentru a monitoriza situația persoanelor adulte cu dizabilități care au fost evacuate și relocate din centrele problematice din Bihor.
Vizitele de monitorizare au vizat centre sociale licențiate din județele Olt, Mehedinți și Gorj. Obiectivul deplasărilor a fost verificarea directă a standardelor de viață oferite beneficiarilor în noile locații, de la calitatea cazării și a hranei, până la asigurarea igienei și a tratamentelor medicale de specialitate.
Fosta șefă a ANPDPD a subliniat că a dorit să se asigure personal că acești oameni vulnerabili sunt în siguranță, că le sunt evaluate corect nevoile stringente și că nu mai există elemente de risc care să impună măsuri de urgență din partea autorităților.