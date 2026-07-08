Mirabela Grădinaru, la evenimentele organizate de prima doamnă a Turciei. Partenera de viață a președintelui României a strălucit – FOTO

Administrația Prezidențială a României a publicat, miercuri, primele imagini cu Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, la evenimentele organizate de Prima Doamnă a Republicii Turcia, Emine Erdoğan, la Palatul Prezidențial Çankaya Köşkü, în marja Summitului NATO de la Ankara.
Mirabela Grădinaru, față în față cu soțiile liderilor NATO
Partenera de viață a președintelui României, Mirabela Grădinaru, a participat la masa rotundă intitulată „Copii, tehnologie și securitate: protejarea generației următoare”.
Evenimentul a avut ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare a riscurilor din mediul digital la care sunt expuși copiii, precum și stimularea cooperării între statele aliate și a schimbului de bune practici în acest domeniu.
În cadrul discuțiilor au fost abordate teme precum securitatea digitală, riscurile emergente, măsurile de protecție pentru copii, cooperarea incluzivă, alfabetizarea digitală, abordările etice și schimbul de experiență între state.
La finalul mesei rotunde, soțiile șefilor de state și de guvern au luat parte la un prânz oferit de gazdă, care a inclus preparate din bucătăria tradițională turcească. Evenimentul s-a desfășurat într-un decor amenajat cu ceramică de Iznik și elemente textile brodate, reprezentative pentru patrimoniul cultural al Turciei.
Ulterior, acestea au efectuat o vizită la o expoziție de textile, broderii și obiecte de artizanat tradițional turcesc, ce ilustrează patrimoniul cultural al Anatoliei, Mesopotamiei, Imperiului Otoman și al statelor turcice istorice.
Partenera de viață a președintelui României a strălucit
Mirabela Grădinaru a ales și de această dată o ținută elegantă, în nuanțe neutre, potrivită unui eveniment diplomatic de înalt nivel.
Costumul alcătuit dintr-un sacou cambrat, cu rever clasic și închidere discretă, și pantalonii largi cu croială fluidă și talie înaltă, i-au oferit primei doamne a României un aer sofisticat.
Look-ul monocrom al partenerei de viață a președintelui Nicușor Dan a fost completat de un clutch într-o nuanță apropiată de bej, cu lanț auriu fin.
La capitolul accesorii, Mirabela Grădinaru a optat pentru bijuterii discrete: un șirag delicat de perle la gât, cercei tip perlă și o broșă florală aplicată pe reverul sacoului, element care oferă un accent elegant întregii apariții.
Coafura, machiajul natural și paleta cromatică neutră i-a completat apariția sobră, rafinată și adecvată protocolului unui summit internațional.