Mirabela Grădinaru, la evenimentele organizate de prima doamnă a Turciei. Partenera de viață a președintelui României a strălucit – FOTO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 8 iul. 2026, 19:28

Administrația Prezidențială a României a publicat, miercuri, primele imagini cu Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, la evenimentele organizate de Prima Doamnă a Republicii Turcia, Emine Erdoğan, la Palatul Prezidențial Çankaya Köşkü, în marja Summitului NATO de la Ankara.

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