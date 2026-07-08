Cine este Ana Rădulescu, noua șefă de la Protecția Persoanelor cu Dizabilități, numită în locul Alexandrei Zară

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 iul. 2026, 20:22

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a numit-o miercuri pe Ana Rădulescu la conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD). Aceasta preia mandatul imediat după eliberarea din funcție a fostei șefe, Alexandra Zară, decizie provocată de tensiunile și lipsa de comunicare din jurul anchetei DIICOT desfășurate în județul Bihor.

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