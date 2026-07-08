Cine este Ana Rădulescu, noua șefă de la Protecția Persoanelor cu Dizabilități, numită în locul Alexandrei Zară

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a numit-o miercuri pe Ana Rădulescu la conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD). Aceasta preia mandatul imediat după eliberarea din funcție a fostei șefe, Alexandra Zară, decizie provocată de tensiunile și lipsa de comunicare din jurul anchetei DIICOT desfășurate în județul Bihor.
Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri seară numirea conferențiarului universitar dr. Ana Rădulescu în funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD).
Decizia vine la doar câteva ore după revocarea din funcție a Alexandrei Zară, în contextul crizei provocate de ancheta DIICOT din județul Bihor. Anunțul a fost făcut public pe rețelele sociale, unde ministrul a subliniat că noul lider al instituției a fost ales exclusiv pe criterii de înaltă competență profesională.
Cine este Ana Rădulescu: Peste două decenii în slujba comunităților vulnerabile
Conform prezentării făcute de ministrul Muncii, Ana Rădulescu este unul dintre cei mai respectați și titrați specialiști în domeniul asistenței sociale din România. Cu o carieră de peste 20 de ani, ea s-a remarcat prin contribuții majore în dezvoltarea serviciilor sociale de sprijin și în crearea de politici publice moderne.
„Este unul dintre cei mai respectaţi specialişti în domeniul asistenţei sociale, cu o experienţă de peste 20 de ani în dezvoltarea serviciilor sociale, elaborarea politicilor publice şi coordonarea unor proiecte naţionale şi europene de anvergură”, a transmis Dragoș Pîslaru.
O carieră solidă între mediul academic și marile federații europene
Noua președintă a ANPDPD îmbină activitatea de cercetare și predare cu managementul social aplicat. Dragoș Pîslaru a evidențiat parcursul academic remarcabil al acesteia în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității din București, precum și activitatea de conducere din cadrul Centrului de Formare și Evaluare în Asistență Socială.
Expertiza sa trece însă mult dincolo de granițele țării. Ana Rădulescu ocupă poziții cheie și deosebit de respectate în structuri internaționale de profil, având roluri de coordonare în cadrul Federației Internaționale a Asistenților Sociali și în cadrul rețelei European Social Network. Toate aceste responsabilități reprezintă, în viziunea ministerului, garanția unei viziuni corecte pentru reformarea unui sistem aflat în prezent în criză.
Obiectivele noului mandat: Politici publice centrate strict pe nevoile oamenilor
Numirea unui tehnocrat la conducerea ANPDPD are scopul de a restabili încrederea în instituție și de a asigura o monitorizare mult mai strictă a modului în care sunt protejați cetățenii cu nevoi speciale.
Ministrul interimar al Muncii și-a exprimat convingerea că noul președinte are toate atuurile necesare pentru a moderniza sistemul din temelii.
„Sunt convins că experienţa acumulată în domeniul drepturilor persoanelor vulnerabile, al dezvoltării serviciilor sociale şi al cooperării instituţionale, atât în România, cât şi la nivel european, va contribui fundamental la consolidarea protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi la dezvoltarea unor politici publice centrate pe nevoile acestora”, a concluzionat Dragoș Pîslaru.