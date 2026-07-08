Niculina Stelea (senator AUR): „Guvernul interimar pasează Parlamentului un proiect defectuos care aduce prejudicii de 8 miliarde de euro”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 18:21

„Anunțul Guvernului interimar privind promovarea Legii salarizării unitare în cadrul unei sesiuni extraordinare a Parlamentului nu poate fi acceptat ca argument pentru adoptarea în grabă a unui proiect profund defectuos. Presiunea unui termen impus din exterior, prin PNRR, nu poate justifica votarea unei legi pe care organizațiile sindicale o consideră dăunătoare pentru sistemul bugetar. Nu vom gira și nu vom vota această lege în forma actuală!

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