Niculina Stelea (senator AUR): „Guvernul interimar pasează Parlamentului un proiect defectuos care aduce prejudicii de 8 miliarde de euro”

„Anunțul Guvernului interimar privind promovarea Legii salarizării unitare în cadrul unei sesiuni extraordinare a Parlamentului nu poate fi acceptat ca argument pentru adoptarea în grabă a unui proiect profund defectuos. Presiunea unui termen impus din exterior, prin PNRR, nu poate justifica votarea unei legi pe care organizațiile sindicale o consideră dăunătoare pentru sistemul bugetar. Nu vom gira și nu vom vota această lege în forma actuală!
Potrivit calculelor prezentate de confederațiile sindicale, efectul nociv al proiectului în forma actuală ar putea genera disfuncționalități de aproximativ 8 miliarde de euro, o sumă uriașă în comparație cu cele 770 de milioane de euro pe care Guvernul le invocă drept miză din PNRR. România nu poate cumpăra cu bani europeni o lege care distruge sistemul bugetar.
Refuzul nostru de a vota acest proiect este motivat de 5 deficiențe majore pe care Guvernul nu le-a rezolvat:
1. Inechitățile salariale dintre familiile ocupaționale nu sunt eliminate în mod real, ci doar redistribuite.
2. Regimul sporurilor pentru condiții de muncă, risc și suprasolicitare rămâne neclar, afectând nejustificat categorii care își asumă riscuri reale.
3. Lipsa de transparență totală: nu există simulări complete și publice privind impactul asupra profesorilor, medicilor, polițiștilor, funcționarilor publici și personalului din justiție.
4. Ascunderea adevărului: Guvernul nu a precizat clar și asumat public care categorii profesionale vor suporta diminuări sau înghețări ale veniturilor.
5. Instabilitatea financiară: impactul bugetar pe termen mediu și lung nu este susținut de o analiză credibilă de sustenabilitate.
Impactul concret al blocajului generat de Guvern pe categorii profesionale:
• Sectorul medical: Spitalele în construcție și personalul medical așteaptă majorări promise, nu ambiguități privind sporurile de risc. În lipsa unor simulări clare, proiectul riscă să determine un nou exod de personal calificat și scăderea calității serviciilor.
• Învățământ: Profesorii riscă să rămână subcompensați în raport cu costul vieții. Demotivarea va afecta direct orele și programele școlare, iar angajările rămân blocate sub pretextul unor constrângeri administrative.
• Funcționari publici și administrație locală: Inechitățile persistente și lipsa unei finanțări clare de la bugetul de stat pot obliga primăriile să crească taxele locale sau să sacrifice investițiile publice pentru a acoperi cheltuielile de personal.
• Poliție, pompieri și personal tehnic: Lipsa de claritate privind sporurile de suprasolicitare și risc creează o vulnerabilitate majoră, existând riscul pierderii personalului cheie care asigură siguranța publică.
Amânarea unei reforme reale, graba nejustificată și lipsa totală de transparență au generat deja o nemulțumire profundă. Sindicatele din Sănătate și Învățământ au anunțat posibile greve sectoriale și proteste de stradă. O reformă de asemenea amploare nu poate fi construită fără consultarea reală a partenerilor sociali. În lipsa acestui consens, proiectul Guvernului interimar rămâne unul strict impus, nu asumat.
Salariile din sectorul public trebuie să reflecte responsabilitatea funcției, nivelul de pregătire profesională, performanța și condițiile efective de muncă. România are nevoie de o lege modernă, echitabilă și sustenabilă, construită în interesul cetățenilor și al angajaților, nu de un proiect de mântuială aruncat în Parlament în regim de urgență doar pentru respectarea unor termene administrative.
În consecință, solicităm Guvernului interimar să înceteze transferul de responsabilitate către Parlament și să retragă acest proiect defectuos. Nu vom vota această lege atât timp cât deficiențele semnalate rămân nerezolvate, indiferent de presiunile politice”, a declarat Niculina Stelea, senator AUR și coordonator politic al Comisiei Naționale de Muncă și Protecție Socială – AUR – Dimitrie Gusti.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026