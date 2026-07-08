Nicușor Dan, după Summitul NATO de la Ankara: ”Am reafirmat sprijinul României pentru Ucraina”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 17:47

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, la finalul Summitului NATO de la Ankara, că liderii statelor membre au reafirmat că Rusia reprezintă principala amenințare la adresa Alianței și au reconfirmat angajamentul privind sprijinirea Ucrainei, subliniind că acest lucru este esențial pentru securitatea Europei și, implicit, a României.

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