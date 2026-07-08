Nicușor Dan, după Summitul NATO de la Ankara: ”Am reafirmat sprijinul României pentru Ucraina”

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, la finalul Summitului NATO de la Ankara, că liderii statelor membre au reafirmat că Rusia reprezintă principala amenințare la adresa Alianței și au reconfirmat angajamentul privind sprijinirea Ucrainei, subliniind că acest lucru este esențial pentru securitatea Europei și, implicit, a României.
"Un lucru bun pentru România, s-a reafirmat în declaraţia Summit-ului că Rusia este principala ameninţare la adresa Alianţei, implicit importanţa flancului estic. S-a menţionat în declaraţia Summit-ului sprijinul pentru Ucraina, ceea ce este important pentru apărarea Europei, deci a României", a declarat preşedintele Nicuşor Dan.
Liderul de la Cotroceni a menționat că în intervenţia pe care a avut-o,a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina.
"Am ridicat două puncte importante pentru noi, faţă de flancul estic. Unul este Moldova şi solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacităţile de apărare ale Moldovei (..) şi, bineînţeles, importanţa Mării Negre, nu doar din perspectivă militară, ci din perspectivă energetică, pentru că pe de o parte în Marea Neagră urmează să producem şi noi şi Turcia gaz, pe de o altă parte este poarta de intrare în Europa a energiei din zona caspică şi prin asta e importanţa Mării Negre", a mai spus el.
A fost extinsă operaţiunea de deminare la infrastructura critică
Totodată, Nicuşor Dan a anunţat că, printr-un acord care s-a semnat în cadrul summit-ului cu Turcia şi Bulgaria, s-a extins operaţiunea de deminare la infrastructura critică.
Şeful statului a explicat că la ultimul summit de la Haga, Statele Unite în mod justificat au pus în discuţie necesitatea echilibrării cheltuielilor de apărare între Statele Unite şi statele europene.
"Atunci, a fost un angajament 3,5 plus 1,5% din produsul intern brut, până în 2025, cheltuielile fiecăruia din statele NATO, pentru apărare, şi a fost un moment, acum, la un an, în care să vedem cum suntem fiecare. Şi răspunsul este că statele europene au luat în serios promisiunea pe care au făcut-o în urmă", a subliniat Nicuşor Dan.
”Ne interesează foarte tare această Drone Edge, la care ne-am alăturat"
Mai mult, preşedintele a precizat că dacă vorbim de România, este la anul acesta aproximativ 2,5% plus 1,2% din PIB, el adăugând că important este că din cei 2,5% 40% sunt pentru înzestrare propriu-zisă, cumpărare de echipament nou.
"A fost o discuţie despre cum facem ca aceşti bani să se transforme cât mai repede în echipamente, şi aici sunt nişte iniţiative noi. Pe noi ne interesează foarte tare această "Drone Edge" la care ne-am alăturat. O altă iniţiativă la care ne-am alăturat, cum v-am spus şi de dimineaţă, este această bancă pentru apărare care va avea un sediu în România, şi discuţia despre cum facem, cum flexibilizăm astfel încât echipamentele să vină în timp util", a menţionat el.