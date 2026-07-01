Congresul SUA redeschide dosarul secret MKUltra. Experții spun că tehnologiile de control mental ar putea exista și astăzi

Unul dintre cele mai controversate programe derulate vreodată de Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite a revenit în centrul atenției în Congresul american. La zeci de ani după dezvăluirile care au zguduit opinia publică, doi experți au avertizat că dezvoltarea inteligenței artificiale, a neuroștiinței și a tehnologiilor cibernetice ridică noi semne de întrebare cu privire la posibilitatea existenței unor metode moderne de influențare a comportamentului uman.
În cadrul unei audieri organizate de Comisia pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților, istorici și jurnaliști care au studiat ani la rând celebrul program MKUltra au analizat moștenirea acestuia și au discutat despre riscurile pe care le pot aduce noile tehnologii. Deși nu au prezentat dovezi că un proiect asemănător funcționează în prezent, aceștia au susținut că nu pot exclude o astfel de posibilitate.
Ce a fost programul MKUltra
MKUltra a fost unul dintre cele mai secrete proiecte ale CIA, coordonat de chimistul și ofițerul de informații Sidney Gottlieb.
Existența programului a devenit cunoscută publicului în anii 1970, iar documentele și investigațiile ulterioare au arătat că acesta a cuprins cel puțin 149 de subproiecte desfășurate între anii 1950 și 1970.
Potrivit informațiilor analizate ulterior de Congresul SUA, experimentele au vizat controlul comportamentului uman și au inclus teste efectuate pe persoane care, în multe cazuri, nu știau că participă la astfel de cercetări.
Experții spun că tehnologia actuală schimbă complet perspectiva
La audierea din Congres au participat istoricul Stephen Kinzer, cercetător la Brown University, și jurnalistul de investigație Tom O'Neill, ambii implicați de ani de zile în documentarea programului MKUltra.
Cei doi au fost întrebați dacă este posibil ca programe similare să continue și în prezent, folosind tehnologii moderne.
Stephen Kinzer a declarat:
„Au existat progrese uriașe în domeniul tehnologiei cibernetice, al neuroștiinței și al inteligenței artificiale. Este posibil ca agențiile secrete să aibă astăzi acces la instrumente de influențare a minții pe care Sidney Gottlieb nici nu și le-ar fi putut imagina."
La rândul său, Tom O'Neill a precizat:
„Nu pot spune că astfel de activități continuă și nu am dovezi că se întâmplă. Dar având în vedere amploarea investițiilor făcute atunci și succesul anumitor cercetări, este greu de crezut că interesul pentru asemenea tehnologii a dispărut complet."
În timpul audierii, mai mulți congresmeni au ridicat întrebări privind posibilitatea ca programe de manipulare psihologică să fi fost continuate în secret sau chiar utilizate pentru influențarea unor persoane implicate în acte de violență politică. Totuși, în cadrul ședinței nu au fost prezentate dovezi care să susțină aceste ipoteze.
Sute de cercetători și zeci de instituții implicate
Documentele analizate de Congres arată că MKUltra a inclus cel puțin 149 de subproiecte desfășurate în peste 80 de instituții.În program ar fi fost implicați aproximativ 185 de cercetători din afara guvernului american.
CIA ar fi finanțat în secret spitale, clinici și centre de cercetare pentru efectuarea experimentelor pe pacienți care nu știau că participă la astfel de teste.
Printre persoanele folosite ca subiecți s-au numărat deținuți, pacienți ai spitalelor de psihiatrie, persoane dependente de droguri, militari și cetățeni obișnuiți.
În fața congresmenilor, Stephen Kinzer a declarat:
„Poporul american merită să cunoască întregul adevăr. Victimele și familiile lor merită recunoaștere, responsabilitate și justiție."
Operațiunea „Midnight Climax”
Una dintre cele mai cunoscute componente ale programului MKUltra a fost operațiunea „Midnight Climax".Potrivit documentelor prezentate în Congres, CIA a amenajat apartamente conspirative și bordeluri în care bărbați atrași de prostituate erau drogați în secret cu LSD și observați prin oglinzi unidirecționale.
Stephen Kinzer a afirmat:
„Nu exista nici măcar aparența unei cercetări științifice autentice."
El a sugerat că această operațiune ajunsese să servească inclusiv intereselor personale ale unor oficiali ai agenției.
Experimente pentru inducerea amneziei și a falselor amintiri
În cadrul audierii, Tom O'Neill a prezentat documente atribuite psihiatrului Louis Jolyon West, considerat un colaborator apropiat al lui Sidney Gottlieb.
Potrivit jurnalistului, corespondența descrie experimente prin care se urmărea inducerea stărilor de transă, confuzie, amnezie și a altor tulburări psihice folosind combinații de LSD și hipnoză.
Cel mai controversat document invocat datează din 1956 și ar indica faptul că Louis Jolyon West considera posibilă înlocuirea unor amintiri reale cu unele false prin sugestie hipnotică.
Tom O'Neill a declarat:
„Acesta era, practic, Sfântul Graal al MKUltra: cheia pentru preluarea controlului asupra comportamentului unei persoane."
Cazul misterios al lui Frank Olson
Audierea a readus în discuție și moartea lui Frank Olson, cercetător implicat în programele americane privind armele biologice și participant la activități legate de MKUltra.
Acesta a murit în 1953 după ce a căzut de la etajul unui hotel din New York.
Moartea sa a fost catalogată oficial drept sinucidere, însă atât Stephen Kinzer, cât și Tom O'Neill susțin că există motive pentru a suspecta o crimă.
Kinzer a afirmat:
„Cred că urma să dezvăluie informații despre programele de arme biologice și despre experimentele letale din cadrul MKUltra."
Mii de documente au fost distruse
În 1973, directorul CIA Richard Helms a dispus distrugerea arhivelor referitoare la MKUltra. Mii de documente au fost arse sau mărunțite, ceea ce face imposibilă reconstituirea completă a programului și stabilirea numărului real al persoanelor afectate.
Cu toate acestea, Stephen Kinzer consideră că întrebările legate de acest proiect rămân actuale.
„Gottlieb a concluzionat în cele din urmă că controlul total al minții nu poate fi atins.
Însă astăzi, odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale și a neuroștiinței, nu mai este clar dacă această concluzie rămâne valabilă", a declarat istoricul.
Audierea desfășurată în Congresul SUA nu a adus dovezi că un program asemănător MKUltra este activ în prezent. În schimb, dezbaterea a readus în prim-plan întrebările privind limitele cercetării secrete, controlul democratic asupra serviciilor de informații și impactul pe care noile tehnologii l-ar putea avea asupra relației dintre stat și cetățeni.