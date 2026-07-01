Congresul SUA redeschide dosarul secret MKUltra. Experții spun că tehnologiile de control mental ar putea exista și astăzi

Publicat 1 iul. 2026, 19:33 Sursă oversight.house.gov

Unul dintre cele mai controversate programe derulate vreodată de Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite a revenit în centrul atenției în Congresul american. La zeci de ani după dezvăluirile care au zguduit opinia publică, doi experți au avertizat că dezvoltarea inteligenței artificiale, a neuroștiinței și a tehnologiilor cibernetice ridică noi semne de întrebare cu privire la posibilitatea existenței unor metode moderne de influențare a comportamentului uman.

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