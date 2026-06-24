Zi de doliu în folclorul românesc. Maestrul clarinetului Dorin Cuibaru s-a stins din viață

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 iun. 2026, 21:21

Doliu în lumea muzicii populare românești, după dispariția unuia dintre cei mai respectați instrumentiști ai Banatului. Dorin Cuibaru, considerat un adevărat maestru al clarinetului și un promotor al folclorului românesc pe scenele internaționale, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani.

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