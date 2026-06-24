Zi de doliu în folclorul românesc. Maestrul clarinetului Dorin Cuibaru s-a stins din viață

Doliu în lumea muzicii populare românești, după dispariția unuia dintre cei mai respectați instrumentiști ai Banatului. Dorin Cuibaru, considerat un adevărat maestru al clarinetului și un promotor al folclorului românesc pe scenele internaționale, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani.
Vestea tristă a fost făcută publică de interpreta de muzică populară Liliana Laichici, manager al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, care a transmis un mesaj emoționant în memoria artistului.
„Am aflat cu profundă tristețe că ne-a părăsit Dorin Cuibaru. A fost un om care și-a dedicat întreaga viață muzicii și care a adus bucurie în sufletele românilor prin talentul său extraordinar. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a transmis aceasta.
Cine a fost Dorin Cuibaru
Născut la 30 martie 1946 în localitatea Sânmihaiu Român, Dorin Cuibaru și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie. Primele sale studii muzicale au fost urmate la Timișoara, unde și-a format bazele unei cariere impresionante în domeniul artistic.
A absolvit Școala Medie de Muzică și Arte Plastice, apoi Liceul de Muzică și Facultatea de Muzică din cadrul Universității din Timișoara, devenind unul dintre cei mai apreciați clarinetiști ai generației sale.
O carieră dedicată folclorului bănățean
Numele lui Dorin Cuibaru este strâns legat de celebrul ansamblu „Doina Timișului”, unde a activat atât ca instrumentist, cât și în calitate de dirijor. Talentul său a fost remarcat încă din perioada studenției, când a obținut importante premii la festivalurile naționale de folclor.
De-a lungul carierei, artistul a reprezentat cu mândrie România pe marile scene ale lumii. Alături de renumitul naist Gheorghe Zamfir, a susținut spectacole în numeroase capitale și centre culturale internaționale, contribuind la promovarea muzicii tradiționale românești peste hotare.
A cântat pe unele dintre cele mai importante scene ale lumii
Dorin Cuibaru a concertat în orașe precum Paris, Viena, Berlin, Geneva, Sydney, Melbourne, New York și Washington, fiind apreciat de publicul internațional pentru virtuozitatea și autenticitatea interpretărilor sale.
Printre cele mai importante momente ale activității sale artistice se numără recitalurile susținute la sediul Organizației Națiunilor Unite, aparițiile de la Carnegie Hall și Lincoln Center din New York, precum și concertele organizate în Australia și Japonia.
Artistul a avut onoarea de a interpreta muzică românească în fața unor personalități marcante ale lumii, inclusiv în prezența Regelui Mihai I al României și a familiei imperiale japoneze.
Profesor și mentor pentru generații de muzicieni
Pe lângă activitatea scenică, Dorin Cuibaru a fost și un dascăl dedicat. De-a lungul anilor, a contribuit la formarea a numeroși tineri instrumentiști, împărtășindu-le experiența și dragostea pentru muzica tradițională.
Implicarea sa în educația artistică a continuat până în ultimii ani, inclusiv prin proiecte destinate copiilor și tinerilor din Banat. Mulți dintre elevii săi au obținut premii importante la competiții și festivaluri de profil.
Publicul l-a urmărit frecvent și în cadrul emisiunii „Debut la 50 Plus”, difuzată de TVR Timișoara, unde apărea alături de formația „Virtuozii Banatului” și de fiul său, Dorinel Cuibaru.
Banatul pierde un simbol al muzicii tradiționale
Dispariția lui Dorin Cuibaru lasă un gol profund în cultura românească și în comunitatea artistică bănățeană. Prin activitatea sa de peste cinci decenii, maestrul clarinetului a contribuit decisiv la păstrarea și promovarea valorilor autentice ale folclorului românesc.
Moștenirea sa artistică va continua să inspire generațiile viitoare prin înregistrările realizate, prin elevii pe care i-a format și prin amprenta lăsată asupra muzicii populare românești.