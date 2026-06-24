Doliu uriaș în folclorul românesc: a murit Gabriela Tănase. Ultimul mesaj al artistei a emoționat fanii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 14:21

Lumea muzicii populare din România este în doliu după moartea interpretei Gabriela Tănase, artistă îndrăgită din Oltenia. Dispariția sa a fost anunțată de TVF Oltenia, iar una dintre ultimele sale postări publice, realizată cu puțin timp înainte de deces, a atras atenția fanilor prin mesajul profund emoționant.

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