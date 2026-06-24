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Doliu uriaș în folclorul românesc: a murit Gabriela Tănase. Ultimul mesaj al artistei a emoționat fanii

Doliu

Doliu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 14:21

Lumea muzicii populare din România este în doliu după moartea interpretei Gabriela Tănase, artistă îndrăgită din Oltenia. Dispariția sa a fost anunțată de TVF Oltenia, iar una dintre ultimele sale postări publice, realizată cu puțin timp înainte de deces, a atras atenția fanilor prin mesajul profund emoționant.

Anunțul decesului a fost făcut de TVF Oltenia, care a transmis un mesaj de condoleanțe și omagiu în memoria artistei, apreciată pentru contribuția sa la promovarea folclorului românesc.

„Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a interpretei de muzică populară Gabriela Tănase. Echipa TVF Oltenia transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate, prietenilor și tuturor celor care au cunoscut-o și apreciat-o. Prin cântecele și talentul său, Gabriela Tănase va rămâne vie în inimile celor care au iubit folclorul românesc. Dumnezeu să o odihnească în pace și să ofere putere familiei în aceste momente grele”, se arată în mesajul citat.

Dispariția artistei a provocat un val de reacții în rândul colegilor de breaslă și al admiratorilor, care au transmis, la rândul lor, mesaje de regret și condoleanțe pe rețelele sociale.

Ultimul mesaj public al artistei

Cu puțin timp înainte de a muri, artista a publicat pe rețelele sociale o fotografie realizată într-un spital, însoțită de o melodie cu puternică încărcătură emoțională. Postarea a atras atenția urmăritorilor, mulți dintre ei interpretând-o ulterior ca un mesaj simbolic.

În descriere, Gabriela Tănase a scris:
Luptă pentru tine, crede în vise, viața e scurtă, nu trebuie compromis, cazi și te ridici, arzi ca un fulger.

Mesajul a fost intens distribuit după anunțul decesului, fanii remarcând încărcătura sa emoțională și caracterul său profund, privit acum ca un testament artistic al regretatei interprete.

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