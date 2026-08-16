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Adolescent de 16 ani, rănit grav într-un accident cu ATV-ul în Bistrița-Năsăud
Accident ATV
Publicat16 aug. 2026, 22:40
Actualizat16 aug. 2026, 22:41
Un adolescent de 16 ani a fost rănit grav la cap, duminică seară, după ce a fost implicat într-un accident cu un ATV, în localitatea Parva, județul Bistrița-Năsăud. Băiatul a suferit un traumatism cranian sever și a fost transportat la spital inconștient.
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