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Carambol cu șase mașini pe DN 11, în Bacău: patru persoane au fost rănite

Accident/ ISU Bacău

Accident/ ISU Bacău

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 aug. 2026, 19:57

Patru persoane, între care doi minori, au fost rănite, duminică seară, într-un accident rutier în care au fost implicate șase autoturisme, produs pe DN 11, în localitatea Măgura, județul Bacău. Toate cele patru victime erau conștiente și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Un accident rutier în care au fost implicate șase autoturisme s-a produs, duminică seară, pe DN 11, în satul Măgura, din comuna Măgura, județul Bacău.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, la locul accidentului au intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD de Terapie Intensivă Mobilă și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

„În accident au fost implicate șase autoturisme. Patru persoane, doi adulți și doi minori, au fost evaluate de echipajele medicale. Acestea erau conștiente și au fost transportate la spital pentru îngrijiri și tratament de specialitate”, a transmis ISU Bacău.

Pompierii au asigurat, la locul accidentului, măsurile necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

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