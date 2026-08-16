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Social· 1 min citire
Carambol cu șase mașini pe DN 11, în Bacău: patru persoane au fost rănite
Accident/ ISU Bacău
Patru persoane, între care doi minori, au fost rănite, duminică seară, într-un accident rutier în care au fost implicate șase autoturisme, produs pe DN 11, în localitatea Măgura, județul Bacău. Toate cele patru victime erau conștiente și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
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