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Social· 1 min citire
Scandal-monstru pe un bulevard din Arad: 11 bărbați s-au luat la bătaie, șase au ajuns la spital
Poliție / Arhivă foto
Publicat16 aug. 2026, 15:09
Actualizat16 aug. 2026, 15:44
Un conflict în care au fost implicate 11 persoane a avut loc, sâmbătă seară, pe Bulevardul Revoluției din Arad. Șase dintre cei implicați au fost răniți și transportați la spital, iar zece bărbați urmează să fie reținuți pentru 24 de ore.
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