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Social· 2 min citire
Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă din cauza sistării temporare de la CET Grozăvești
Foto/Arhivă
Probleme cu apa caldă la început de săptămână în București. Centrala CET Grozăvești va fi sistată temporar peste noapte din cauza unor lucrări Apa Nova, iar ELCEN anunță că rezidenții din zonele deservite vor resimți o scădere a temperaturii apei calde în cursul dimineții de luni.
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