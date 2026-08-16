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Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă din cauza sistării temporare de la CET Grozăvești

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 aug. 2026, 14:44

Probleme cu apa caldă la început de săptămână în București. Centrala CET Grozăvești va fi sistată temporar peste noapte din cauza unor lucrări Apa Nova, iar ELCEN anunță că rezidenții din zonele deservite vor resimți o scădere a temperaturii apei calde în cursul dimineții de luni.

Electrocentrale București (ELCEN) Grozăvești își sistează activitatea în mod controlat începând de duminică, 16 august, de la ora 22:00. Măsura este cauzată de lucrările programate de Apa Nova pentru mutarea unui debitmetru de pe Splaiul Independenței nr. 227, intervenție ce necesită tăierea alimentării cu apă brută până luni dimineață, în jurul orei 05:00.

Sistemul ELCEN depinde direct de resursa furnizată de Apa Nova, care este supusă unui proces de tratare chimică și dedurizare pentru a fi transformată în apă caldă menajeră și distribuită ulterior populației prin rețeaua Termoenergetica. Lipsa apei brute face imposibilă derularea procesului tehnologic, motiv pentru care oprirea centralei devine obligatorie din punct de vedere tehnic.

Când revine apa caldă la parametrii normali

Decizia de a efectua manevrele pe parcursul nopții a fost luată pentru a diminua disconfortul cetățenilor, profitând de intervalul orar cu cel mai scăzut consum de energie termică.

Efectul principal resimțit de bucureștenii racordați la CET Grozăvești va fi o scădere a temperaturii apei calde la primele ore ale dimineții de luni, fără a se ajunge la o sistare totală de lungă durată.

Imediat ce Apa Nova va încheia lucrările la rețea (ora 05:00), echipele tehnice ale ELCEN vor demara procedurile de repornire a echipamentelor. Reintrarea treptată în funcțiune și stabilizarea parametrilor optimi de livrare sunt estimate a fi finalizate complet luni, 17 august, până la ora 12:00.

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