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Social· 1 min citire
Pelerinaj istoric la Biserica Sfântul Gheorghe Nou: Doamna Maria Brâncoveanu, cinstită ca sfântă
Publicat16 aug. 2026, 14:16
Actualizat16 aug. 2026, 14:18
SursăRealitatea PLUS
Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București a devenit centrul unui pelerinaj de o încărcătură duhovnicească deosebită, marcând proclamarea canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.
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