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Pelerinaj istoric la Biserica Sfântul Gheorghe Nou: Doamna Maria Brâncoveanu, cinstită ca sfântă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 aug. 2026, 14:16
Actualizat16 aug. 2026, 14:18
SursăRealitatea PLUS

Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București a devenit centrul unui pelerinaj de o încărcătură duhovnicească deosebită, marcând proclamarea canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.

Atmosfera de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București a stat sub semnul unei profunde evlavii. Credincioșii adunați la lăcașul de cult au trăit momente de rară înălțare duhovnicească cu prilejul citirii Tomosului sinodal de proclamare locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.

Sute de credincioși au trecut cu emoție prin fata raclei cu sfintele sale moaște, aducând rugăciuni de mulțumire și cinstire uneia dintre cele mai încercate figuri feminine din istoria neamului românesc.

Recunoscută pentru tăria de caracter, dărnicia neobosită și demnitatea cu care a purtat suferința pierderii soțului și celor patru fii ai săi, Doamna Maria rămâne peste veacuri un simbol al credinței neclintite.

După săvârșirea Sfintei Liturghii și citirea actului oficial, sute de oameni s-au așezat la rând pentru a se închina la racla așezată în baldachinul special amenajat. Fiecare pelerin a adus cu sine o rugăciune tainică, transformând ziua de cinstire într-un manifest viu al memoriei și spiritualității românești.

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