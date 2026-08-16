Pelerinaj istoric la Biserica Sfântul Gheorghe Nou: Doamna Maria Brâncoveanu, cinstită ca sfântă

Publicat 16 aug. 2026, 14:16 Actualizat 16 aug. 2026, 14:18 Sursă Realitatea PLUS

Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București a devenit centrul unui pelerinaj de o încărcătură duhovnicească deosebită, marcând proclamarea canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.

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