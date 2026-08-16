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Incendiu de proporții într-o localitate din Bistrița. O casă a ars complet, iar flăcările s-au extins la alte două locuințe VIDEO

Incendiu de proporții într-o localitate din Bistrița. Foto/ISU

Incendiu de proporții într-o localitate din Bistrița. Foto/ISU

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 aug. 2026, 11:34

Incendiu de proporții în localitatea Salva din Bistrița Năsăud. O casă și o anexa a acesteia au ars ca o torță iar flăcările puternice s-au extins și la alte două locuințe.

Martorii au sunt urgent la 112 și în scurt timp zona a fost împânzită de 5 echipaje de pompieri și două de prim ajutor. Vecinii au sărit în ajutorul proprietarilor care aveau o mașină parcată în curte și i-au ajutat să o scoată întrucât aceasta nu mai pornea și risca să sară în aer. Pompierii au luptat cu focul timp de aproape o oră. Din fericire nu au existat victime. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a vedea de unde s-a declanșat incendiul. 

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