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Dramă uriașă în familia lui Mircea Rednic. Nepotul antrenorului a murit cu doar câteva ore înainte de ziua nunții sale

Doliu

Doliu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 aug. 2026, 23:12
Actualizat16 aug. 2026, 23:13

Mircea Rednic trece prin momente cumplite după ce nepotul său, Mircea Marius Totolici, a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, chiar înainte de ziua în care urma să se căsătorească. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, tânărul de 37 de ani ar fi suferit un infarct în somn.

Mircea Marius Totolici urma să se căsătorească sâmbătă cu partenera sa. Cei doi își oficializaseră deja relația prin cununia civilă, care a avut loc pe 8 august, iar nunta era programată pentru ziua de 15 august.

Moartea nepotului lui Mircea Rednic a venit cu doar câteva ore înainte de evenimentul care trebuia să fie unul dintre cele mai importante momente din viața sa.

Mircea Marius Totolici era apropiat de fotbalul sibian și s-a implicat, de-a lungul timpului, în activitatea grupelor de copii și juniori ale clubului Voința Sibiu.

Reprezentanții clubului au transmis un mesaj de condoleanțe după aflarea veștii tragice.

„Drum lin, Mircea! Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori.

Gesturile sale și sprijinul oferit pentru micii noștri fotbaliști vor rămâne în amintirea noastră și ne bucurăm că l-am avut alături!

În aceste momente grele, transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții Voința Sibiu pe pagina de Facebook a clubului.

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