Fermierii români pot primi avansul din subvenții chiar din 16 octombrie. MADR anunță sumele luate în calcul pentru plăți

Publicat 1 oct. 2026, 16:38 Sursă Agerpres

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) fac ultimele pregătiri pentru începerea plăților în avans aferente subvențiilor acordate fermierilor. Primele viramente ar urma să fie demarate începând cu data de 16 octombrie.

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