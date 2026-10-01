Fermierii români pot primi avansul din subvenții chiar din 16 octombrie. MADR anunță sumele luate în calcul pentru plăți
Fermierii români pot primi avansul din subvenții chiar din 16 octombrie
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) fac ultimele pregătiri pentru începerea plăților în avans aferente subvențiilor acordate fermierilor. Primele viramente ar urma să fie demarate începând cu data de 16 octombrie.
Instituțiile lucrează la stabilirea cadrului necesar pentru ca agricultorii să poată încasa o parte din sprijinul financiar înainte de efectuarea plăților integrale. Avansul ar putea ajunge până la 75% din cuantumul aferent fiecărei intervenții.
MADR și APIA pregătesc startul plăților
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, plata avansului este programată să înceapă pe 16 octombrie. Banii sunt destinați fermierilor care beneficiază de subvenții și ar urma să ajungă în conturile acestora într-o perioadă importantă pentru desfășurarea activităților agricole.
Sprijinul financiar este așteptat să contribuie la acoperirea cheltuielilor pentru lucrările de toamnă, dar și a costurilor curente din ferme. Pentru agricultori, momentul virării banilor și valoarea sumelor care pot fi încasate reprezintă informații esențiale pentru planificarea activităților.
„Pentru fermieri, contează să știe când primesc sprijinul și pe ce sume se pot baza. Pregătim începerea plății avansului în data de 16 octombrie, astfel încât acești bani să ajungă la timp pentru lucrările de toamnă și pentru cheltuielile din ferme, avansul de până la 75% permițându-le fermierilor să acopere o parte importantă din aceste costuri. Am publicat ordinul în transparență și astăzi am avut o ședință cu conducerea centrală a APIA și cu centrele județene pentru a evalua stadiul controalelor. Informațiile furnizate arată că, în majoritatea județelor, controlul pe teren s-a încheiat, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate”, a declarat viceprim-ministrul Tanczos Barna, ministrul interimar Agriculturii și Dezvoltării Rurale, citat într-un comunicat transmis miercuri Agerpres.
Ordinul pentru calcularea avansului, publicat în transparență
Pentru pregătirea plăților, proiectul de ordin al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a fost publicat în transparență decizională pe site-ul instituției.
Documentul prevede valorile care vor sta la baza calculării avansului pentru mai multe intervenții destinate fermierilor. Cuantumurile propuse vizează atât formele de sprijin acordate pe suprafață, cât și plățile destinate sectorului zootehnic.
Sumele stabilite în proiectul de ordin nu reprezintă neapărat valoarea finală încasată în această etapă. Acestea sunt utilizate ca bază de calcul, în condițiile în care avansul plătit fermierilor poate ajunge la cel mult 75% din cuantumul aferent fiecărei intervenții.
Ce sume sunt prevăzute pentru plățile pe hectar
Pentru sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS), cuantumul propus pentru calcularea avansului este de 101,03 euro pe hectar.
În cazul sprijinului redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS), valoarea luată în calcul este de 55,69 euro pe hectar.
Tinerii fermieri beneficiază de un cuantum propus de 55,36 euro pe hectar pentru sprijinul complementar pentru venit.
Lista intervențiilor pentru care au fost stabilite valori de calcul include și măsurile de mediu. Pentru practicile benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil, cuantumul este de 56,28 euro pe hectar.
În cazul practicării unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, respectiv în gospodăriile tradiționale, valoarea propusă este de 100 de euro pe hectar.
Tot 100 de euro pe hectar este cuantumul prevăzut pentru înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști.
Cuantumurile propuse pentru sectorul zootehnic
Și fermierii din sectorul zootehnic vor avea avansul calculat în funcție de valorile propuse pentru sprijinul cuplat pentru venit.
Pentru vacile de lapte, cuantumul utilizat la calcularea avansului este de 347,81 euro pe cap de animal.
În cazul sprijinului destinat sectorului de carne de vită, valoarea propusă este de 244,71 euro pe cap.
Pentru bivolițele de lapte, cuantumul stabilit ca bază de calcul este de 170,79 euro pe cap.
Fermierii care cresc ovine și caprine vor avea ca reper un cuantum de 12,66 euro pe cap de animal.
Avansul poate ajunge la 75% din cuantumul intervenției
Valorile prezentate în proiectul de ordin reprezintă baza de calcul pentru plata avansului. Potrivit MADR, suma virată în această etapă poate ajunge până la 75% din cuantumul corespunzător fiecărei intervenții.
Nivelul efectiv al avansului va fi raportat la schema de sprijin pentru care fermierul este eligibil, fie că este vorba despre plăți calculate pe hectar, fie despre sprijinul acordat pe cap de animal.
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