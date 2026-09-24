Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Patriarhul Daniel, mesaj pentru studenți la începutul noului an universitar: „Tinerii sunt mare binecuvântare a lui Dumnezeu”

Patriarhul Daniel (foto: profimedia)

Patriarhul Daniel (foto: profimedia)

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Darius Stănescu Publicat: 24 sept. 2026, 18:25

Patriarhul Daniel le-a transmis studenților un mesaj la începutul anului universitar 2026-2027, subliniind rolul educației și al familiei creștine.

Patriarhul Daniel a transmis joi, 24 septembrie, un mesaj adresat studenților la începutul anului universitar 2026-2027. Liderul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit despre sprijinul de care au nevoie tinerii, despre educația lor profesională și spirituală și despre rolul familiei creștine. Mesajul a fost publicat într-un comunicat al Patriarhiei Române.

Patriarhul consideră că tinerii trebuie priviți nu doar ca viitorul Bisericii, ci și ca parte activă a acesteia în prezent. În acest context, el afirmă că îndrumarea lor ar trebui să pornească de la convingerea că reprezintă „o mare binecuvântare a lui Dumnezeu pentru Familie, Biserică și Societate”, conform basilica.ro.

Educația tinerilor, dincolo de pregătirea profesională

În mesajul său, Patriarhul Daniel susține importanța unei educații care să îmbine pregătirea pentru profesie cu formarea spirituală. El menționează dezvoltarea identității personale, întemeierea și susținerea familiei creștine, precum și creșterea copiilor în spiritul valorilor creștine drept responsabilități comune ale familiei, Bisericii și școlii.

Tema familiei este legată și de faptul că Biserica Ortodoxă Română a desemnat 2026 drept Anul omagial al pastorației familiei creștine. Patriarhul îi îndeamnă totodată pe tineri să fie „căutători, trăitori și mărturisitori ai iubirii lui Hristos pentru toți oamenii”.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

patriarhul danielstudentian universitarBiserica Ortodoxa Romanaeducatietineri

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Justitie

Cristian Pomohaci, un nou mandat de arestare, pentru pornografie infantilă. Fostul preot era deja arestat pentru alte acuzații

Cristian Pomohaci, un nou mandat de arestare, pentru pornografie infantilă. Fostul preot era deja arestat pentru alte acuzații

Membru CSM, reacție după comentariile lui Siegfried Mureșan privind vârsta de pensionare a magistraților: Dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor?
Membru CSM, reacție după comentariile lui Siegfried Mureșan privind vârsta de pensionare a magistraților: Dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor?
Dragoș Ovidiu Argeșanu, terapeutul acuzat că își viola pacientele, a fost arestat. Ancheta vizează fapte din 2020-2025
Dragoș Ovidiu Argeșanu, terapeutul acuzat că își viola pacientele, a fost arestat. Ancheta vizează fapte din 2020-2025
Paul de România atacă din nou decizia de extrădare. Spune că România îl persecută de 30 de ani și invocă probleme grave de sănătate
Paul de România atacă din nou decizia de extrădare. Spune că România îl persecută de 30 de ani și invocă probleme grave de sănătate
Bărbat de 30 de ani, pus sub acuzare în cazul crimei din Vâlcea. Noi informații din anchetă: ce au descoperit procurorii la percheziții
Bărbat de 30 de ani, pus sub acuzare în cazul crimei din Vâlcea. Noi informații din anchetă: ce au descoperit procurorii la percheziții

Mai multe știri din Social

Mai Multe