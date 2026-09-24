Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Patriarhul Daniel, mesaj pentru studenți la începutul noului an universitar: „Tinerii sunt mare binecuvântare a lui Dumnezeu”
Patriarhul Daniel (foto: profimedia)
Patriarhul Daniel le-a transmis studenților un mesaj la începutul anului universitar 2026-2027, subliniind rolul educației și al familiei creștine.
Citește și
- 16:28Cum gătești carnea de vită ca la restaurant
- 15:39Elevii din Sectorul 3 inaugurează Aquaventura Water Park & Spa. Înscrierile pentru luna octombrie au început astăzi
- 15:01Cine se află în spatele proiectelor editoriale din industria iGaming
- 14:44Dunărea are un debit foarte redus la intrarea în România. Hidrologii anunță noi scăderi până la sfârșitul lunii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News