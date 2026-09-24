Trafic suspendat la PTF Racovăț, după amenințările cu drone în spațiul arian al Ucrainei. 15 mașini așteaptă la frontieră

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 24 sept. 2026, 10:36

Traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț, județul Botoșani, a fost suspendat temporar, joi dimineață, pe ambele sensuri de mers, după ce autoritățile de frontieră din Ucraina au oprit circulația prin punctul de trecere Diakivti, corespondentul PTF Racovăț pe partea ucraineană. Măsura a fost luată din motive de siguranță, după semnalarea unor amenințări cu drone în spațiul aerian al Ucrainei.

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