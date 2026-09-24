Trafic suspendat la PTF Racovăț, după amenințările cu drone în spațiul arian al Ucrainei. 15 mașini așteaptă la frontieră

Traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț, județul Botoșani, a fost suspendat temporar, joi dimineață, pe ambele sensuri de mers, după ce autoritățile de frontieră din Ucraina au oprit circulația prin punctul de trecere Diakivti, corespondentul PTF Racovăț pe partea ucraineană. Măsura a fost luată din motive de siguranță, după semnalarea unor amenințări cu drone în spațiul aerian al Ucrainei.
Potrivit Poliției de Frontieră Române, joi, 24 septembrie, începând cu ora 08:00, autoritățile de frontieră din Ucraina au suspendat temporar traficul prin punctul de trecere Diakivti, pe ambele sensuri de mers.
Punctul Diakivti este corespondentul, pe partea ucraineană, al Punctului de Trecere a Frontierei Racovăț din județul Botoșani. Măsura a fost adoptată de partea ucraineană din motive de siguranță, ca urmare a semnalării unor amenințări cu drone în spațiul aerian al Ucrainei.
Aproximativ 15 autoturisme, în așteptare la frontieră
Poliția de Frontieră precizează că, la acest moment, pe sensul de ieșire din România, în zona de control și așteptare, se află aproximativ 15 autoturisme.
Autoritățile recomandă persoanelor care intenționează să tranziteze frontiera cu Ucraina prin acest punct să folosească alte puncte de trecere deschise traficului internațional din zonă sau să amâne călătoria până la reluarea activității în condiții de siguranță.
Dronă intrată în spațiul aerian al României, în nordul județului Botoșani
Suspendarea traficului la PTF Racovăț are loc în contextul în care, joi dimineață, o dronă a pătruns în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a fost emis un mesaj RO-Alert pentru județele Suceava și Botoșani. Ulterior, MApN a precizat că drona s-a prăbușit în apropierea localității Solca, din județul Suceava.
De asemenea, au fost detectate drone în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Și în acest caz a fost emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.
Alertă aeriană în Republica Moldova: patru drone, detectate în spațiul aerian național
Nu doar în România au fost alerte aeriene. Ministerul Apărării din Republica Moldova a semnalat, la rândul său, patru situații în care drone sau obiecte fără pilot au pătruns în spațiul aerian național, joi, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei. În cel mai recent caz, autoritățile de la Chișinău au decis să închidă temporar spațiul aerian în zona de nord. La ora 7:46, acesta a fost redeschis.