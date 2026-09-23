Vești pentru oieri de la ANSVSA. Exporturile de ovine ale României ar putea fi deblocate până la sfârșitul anului

Publicat 23 sept. 2026, 23:50 Sursă Agerpres

Exporturile de ovine ale României ar putea fi deblocate până la sfârșitul anului, în funcție de ritmul campaniei naționale de vaccinare și de evaluarea care va urma din partea reprezentanților Comisiei Europene. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, a declarat miercuri că vaccinarea ar urma să înceapă în jurul datei de 1 octombrie.

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