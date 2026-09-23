Vești pentru oieri de la ANSVSA. Exporturile de ovine ale României ar putea fi deblocate până la sfârșitul anului

Exporturile de ovine ale României ar putea fi deblocate până la sfârșitul anului, în funcție de ritmul campaniei naționale de vaccinare și de evaluarea care va urma din partea reprezentanților Comisiei Europene. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, a declarat miercuri că vaccinarea ar urma să înceapă în jurul datei de 1 octombrie.
„Dacă ar depinde de mine, mi-aș dori ca de ieri să se reia exporturile. Eu am dat un termen de 1 octombrie, data la care începem să vaccinăm, dar dacă vaccinurile vin pe 27, pe 28 vom începe vaccinarea. (...) Cu cât ne mișcăm mai rapid cu toții la nivel național, cu cât informațiile care sunt transmise către opinia publică sunt cele corecte, credeți-mă că vom reuși să facem pași importanți pentru deblocarea acestor exporturi. În momentul în care vom finaliza vaccinarea la nivel național, vom fi auditați de către reprezentanții Comisiei Europene și sunt convins că se vor debloca exporturile. (...) Consider că până la sfârșitul anului vom putea debloca aceste exporturi”, a spus Bociu, într-o conferință de presă.
Vaccinarea ar putea dura între 30 și 45 de zile
Alexandru Bociu a estimat că operațiunea de vaccinare la nivel național împotriva variolei ar putea fi încheiată în 30-45 de zile. În județele Constanța și Tulcea, campania va include și vaccinarea împotriva pestei micilor rumegătoare.
Pentru această campanie, România are în prezent aproximativ 1,3 milioane de doze de vaccin puse la dispoziție gratuit de Comisia Europeană, în timp ce necesarul total este estimat la circa 11 milioane de doze. Cea mai mare parte a vaccinurilor necesare este destinată combaterii variolei.
Președintele ANSVSA a subliniat că fermierii nu vor plăti pentru vaccinarea animalelor.
„Toată această campanie de vaccinare va fi gratuită din partea statului român. Fermierii nu vor suporta niciun cost pentru această vaccinare. În momentul de față avem un 1,3 milioane de doze de vaccin gratuit. Nu vă ascund faptul că am discutat cu experții de la DG Sante și am rugat să ne dea cât mai mult vaccin gratuit. Poate avem o surpriză să ne trezim cu mai mult vaccin de cât ne-am dori. Colegul meu a discutat astăzi cu reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății și a adresat această solicitare, dacă ne pot pune la dispoziție un vaccin gratuit”, a explicat Alexandru Bociu.
România caută vaccinuri direct de la guvernele țărilor producătoare
În paralel cu dozele primite gratuit, autoritățile încearcă să găsească rapid și restul cantității necesare. Bociu a transmis că, împreună cu ministrul Agriculturii, caută soluții pentru cumpărarea vaccinurilor direct de la guvernele statelor în care acestea sunt produse.
Șeful ANSVSA a precizat că obiectivul este obținerea unui preț cât mai mic și a avertizat că intermediarii nu vor avea libertatea de a profita de necesarul de vaccinuri.
„În momentul de față împreună cu domnul ministru căutăm cele mai bune variante, cele mai rapide variante, tocmai de aceea mergem pe varianta de la Guvern la Guvern, pentru a le aduce în România cât mai curând. Să nu creadă cineva că deja se va face un business din asta. Credeți-ne că vom obține cele mai mici prețuri existente la nivel mondial pentru acest vaccin și nu vom lăsa intermediarii să-și facă de cap, deși alții își fac calcule. Nu. Vaccinul va ajunge în România la cel mai mic preț posibil din lume”, a explicat Alexandru Bociu.
Potrivit calculelor ANSVSA prezentate de Bociu, o doză de vaccin costă în prezent sub un leu. Președintele ANSVSA a precizat însă că vaccinul nu poate fi produs, deocamdată, în România.
Comisia Europeană ar putea acoperi 30% din costuri
O altă variantă discutată de autoritățile române este sprijinul financiar din partea Comisiei Europene. Alexandru Bociu a transmis că, în urma discuțiilor purtate, este analizată acordarea unui grant care să acopere aproximativ 30% din costurile campaniei de vaccinare.
„Comisia Europeană, din discuțiile purtate, ne vor susține cu un grant de 30%. Este o altă veste bună pe care o dau în premieră. Sunt discuții să avem un grant de 30% din toate aceste costuri. Credeți-ne că se fac eforturi colective de a găsi cele mai bune soluții pentru România, de a putea ieși cât mai repede din această situație”, a explicat el.
Exporturile de ovine sunt importante pentru sector
Reluarea exporturilor este considerată esențială pentru sectorul ovin, după ce România și-a extins în ultimii ani accesul pe mai multe piețe externe.
Alexandru Bociu a dat ca exemple Algeria, Maroc și Tunisia și a precizat că aceste piețe sunt deschise pentru animalele provenite din România.
„În ultimii 4 ani de zile am deschis piețe noi, Algeria, care a cumpărat din România anul acesta 630.000 de capete și peste 150.000 de carcase. Marocul, care a cumpărat în ultimii ani din România sute de mii de capete de ovine vii și carcase, Tunisia, este o piață nouă. Toate sunt deschise. În momentul de față nu am identificat nicio țară din Orientul Mijlociu, nicio țară terță care să nu accepte animale vaccinate”, a transmis șeful ANSVSA.
Medicii veterinari vor fi mobilizați pentru campanie
În ceea ce privește personalul necesar pentru vaccinare, Bociu a spus că autoritățile vor lucra împreună cu medicii veterinari concesionari. Dacă numărul acestora nu va fi suficient, ANSVSA intenționează să mobilizeze medici din direcțiile sanitare veterinare, laboratoare și chiar din cadrul autorității.
Președintele ANSVSA a descris campania drept o „stare de urgență” pentru sistemul sanitar-veterinar și a spus că inclusiv conducerea instituției va participa la operațiunile de vaccinare, dacă situația o va impune.
„100% avem medici concesionari și dacă nu sunt suficienți, pentru că este o stare de urgență pentru noi, în toată România, dacă va fi nevoie, voi disloca medicii veterinari din direcțiile sanitare veterinare, din laboratoare, de la ANSVSA, cu mine în frunte, vom merge și vom efectua aceste manopere de vaccinare. Suntem medici veterinari și unii dintre nori au crescut în coteț”, a mai spus președintele ANSAVSA.
Planul de Acțiune este condiția pentru reluarea exporturilor
ANSVSA a precizat că implementarea Planului de Acțiune elaborat în urma consultărilor și recomandărilor formulate de experții europeni din cadrul EuVET reprezintă una dintre condițiile pentru reluarea și stabilizarea exporturilor de animale.
După finalizarea campaniei naționale de vaccinare, România urmează să fie auditată de reprezentanții Comisiei Europene. În funcție de rezultatele acestui proces, autoritățile estimează că exporturile de ovine ar putea fi deblocate până la sfârșitul anului.
În același timp, ANSVSA subliniază că măsurile aplicate nu afectează schimburile comerciale cu carne, carcase, lapte și produse lactate provenite din zonele libere. Unitățile de abatorizare și procesare își pot continua activitatea fără restricții.