Mașinile care nu vor să moară. Aceste modele au șanse uriașe să treacă de 400.000 de kilometri

Peste 400.000 de kilometri par, pentru mulți șoferi, un prag aproape imposibil de atins cu aceeași mașină. Totuși, există modele pentru care un asemenea rulaj este mult mai probabil din punct de vedere statistic, potrivit unei analize realizate pe aproape 400 de milioane de automobile.
Într-o perioadă în care prețurile mașinilor au crescut, iar întreținerea unui automobil presupune cheltuieli tot mai mari, rezistența pe termen lung a devenit un criteriu important pentru cei care își aleg o mașină. Studiul realizat de platforma americană iSeeCars scoate în evidență modelele care au cele mai mari șanse să ajungă la 250.000 de mile, adică aproximativ 402.336 de kilometri.
Unele automobile analizate au o probabilitate de câteva ori mai mare decât media generală de a trece de acest prag. Clasamentul pentru 2026 arată, în același timp, o dominație clară a unor producători japonezi.
Aproape 400 de milioane de automobile au intrat în analiză
Platforma americană iSeeCars a analizat datele referitoare la peste 395 de milioane de automobile pentru a determina cât de probabil este ca anumite modele să ajungă la 250.000 de mile, echivalentul a aproximativ 402.336 de kilometri.
Cifra nu trebuie interpretată ca o garanție că fiecare automobil dintr-un anumit model va ajunge la acest kilometraj. Studiul indică o probabilitate statistică, calculată pe baza datelor provenite de la automobile reale.
În clasamentul din 2026 au fost incluse 27 de modele care au cel puțin dublul șansei medii de a atinge pragul de 250.000 de mile. Pentru toate automobilele analizate, probabilitatea medie este de numai 5,4%.
Astfel, modelele aflate în top se diferențiază semnificativ de media generală, unele dintre ele având șanse de peste șapte ori mai mari să ajungă la aproximativ 402.000 de kilometri.
Patru producători japonezi domină clasamentul
Una dintre cele mai importante observații ale studiului este prezența masivă a producătorilor japonezi în topul celor mai durabile automobile.
Din cele 27 de modele care au cel puțin dublul probabilității medii de a atinge 250.000 de mile, 25 provin de la Toyota, Lexus, Honda sau Acura.
În afara acestui grup apar doar două excepții: Mercedes-Benz G-Class și Chevrolet Suburban.
Prin urmare, modelele celor patru mărci japoneze ocupă cea mai mare parte a clasamentului, inclusiv numeroase poziții din partea superioară a listei.
Toyota Sequoia este din nou pe primul loc
Toyota Sequoia ocupă prima poziție în clasamentul din 2026. Potrivit analizei iSeeCars, 42,3% dintre exemplarele acestui model au, din punct de vedere statistic, șansa de a ajunge la cel puțin 250.000 de mile, adică aproximativ 402.000 de kilometri.
Procentul este de aproximativ 7,9 ori mai mare decât media de 5,4% calculată pentru toate automobilele analizate.
Rezultatul Toyota Sequoia este și mai ridicat decât cel înregistrat în analiza precedentă. Atunci, modelul avea o probabilitate de 39,1% să atingă pragul de 250.000 de mile.
Pentru șoferii europeni, Toyota Sequoia este însă un model întâlnit foarte rar. SUV-ul de dimensiuni mari a fost conceput în principal pentru piața americană, iar în Germania nu face parte din oferta obișnuită a producătorului Toyota.
Pe poziția a doua se află Lexus LS, cu o probabilitate de 38,8% de a ajunge la 250.000 de mile. Modelul este, totodată, automobilul de pasageri clasat cel mai sus în întregul clasament.
Podiumul este completat de Toyota 4Runner, care are o probabilitate de 33,1% să atingă același prag de rulaj.
Primele zece poziții sunt aproape în totalitate japoneze
Forța grupului Toyota și Lexus devine și mai evidentă atunci când sunt analizate primele zece poziții ale clasamentului.
Aproape toate modelele din această zonă provin de la grupul Toyota. Singura excepție este Honda Accord Hybrid, care ocupă locul 10.
Modelul hibrid Honda are o probabilitate statistică de 18,5% să ajungă la 250.000 de mile, respectiv aproximativ 402.000 de kilometri.
Rezultatul este relevant și dintr-un alt punct de vedere, deoarece arată că automobilele cu o durată foarte lungă de exploatare nu sunt reprezentate în acest clasament doar de modelele tradiționale echipate cu motoare de cilindree mare, relatează pcwelt.
Mercedes-Benz G-Class apare pe locul 14
Mercedes-Benz G-Class este una dintre prezențele care atrag atenția în special în cazul șoferilor europeni.
Modelul german este primul automobil din clasament care nu aparține grupului Toyota, Lexus, Honda sau Acura. Mercedes-Benz G-Class se află pe locul 14, cu o probabilitate estimată la 17,3% de a ajunge la 250.000 de mile.
Raportat la media de 5,4% înregistrată pentru toate automobilele analizate, procentul modelului german reprezintă o probabilitate de peste trei ori mai mare.
Clasamentul celor mai durabile mașini din 2026
Toyota Sequoia – 42,3% șansă de a ajunge la 250.000 de mile / 402.000 km, de 7,9 ori mai mult decât media
Lexus LS – 38,8%, de 7,2 ori mai mult decât media
Toyota 4Runner – 33,1%, de 6,2 ori mai mult decât media
Lexus RX Hibrid – 28,9%, de 5,4 ori mai mult decât media
Toyota Tundra – 28,2%, de 5,3 ori mai mult decât media
Toyota Tacoma – 25,0%, de 4,6 ori mai mult decât media
Lexus GX – 23,3%, de 4,3 ori mai mult decât media
Toyota Avalon – 23,2%, de 4,3 ori mai mult decât media
Toyota Highlander Hibrid – 20,7%, de 3,8 ori mai mult decât media
Honda Accord Hibrid – 18,5%, de 3,4 ori mai mult decât media
Honda HR-V – 17,6%, de 3,3 ori mai mult decât media
Lexus IS – 17,5%, de 3,3 ori mai mult decât media
Toyota Avalon Hibrid – 17,4%, de 3,2 ori mai mult decât media
Mercedes-Benz Clasa G – 17,3%, de 3,2 ori mai mult decât media
Honda Civic – 15,0%, de 2,8 ori mai mult decât media
Honda Pilot – 14,3%, de 2,7 ori mai mult decât media
Honda Ridgeline – 13,7%, de 2,6 ori mai mult decât media
Honda Civic Hatchback – 13,2%, de 2,5 ori mai mult decât media
Acura MDX – 13,1%, de 2,4 ori mai mult decât media
Lexus RX – 12,8%, de 2,4 ori mai mult decât media
Honda CR-V – 12,7%, de 2,4 ori mai mult decât media
Acura ILX – 12,4%, de 2,3 ori mai mult decât media
Toyota Highlander – 12,3%, de 2,3 ori mai mult decât media
Chevrolet Suburban – 11,6%, de 2,2 ori mai mult decât media
Toyota Prius – 11,5%, de 2,1 ori mai mult decât media
Toyota Camry Hibrid – 11,5%, de 2,1 ori mai mult decât media
Honda Odyssey – 10,7%, de 2,0 ori mai mult decât media
Sursa: Studiul iSeeCars privind cele mai durabile mașini din 2026. Camioanele nu sunt incluse în clasamentul principal.
Și mașinile hibride pot trece de 400.000 de kilometri
Datele analizate de iSeeCars evidențiază și prezența automobilelor hibride printre modelele cu cele mai mari șanse de a avea o durată lungă de exploatare.
Lexus RX Hybrid are o probabilitate de 28,9% să ajungă la 250.000 de mile, adică aproximativ 402.000 de kilometri. Modelul ocupă astfel locul al patrulea în clasamentul general.
Toyota Highlander Hybrid se află și el în partea superioară a listei, cu o probabilitate de 20,7% să atingă același prag.
Ambele modele se situează mult peste media de 5,4% calculată pentru totalul automobilelor analizate.