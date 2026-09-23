Mașinile care nu vor să moară. Aceste modele au șanse uriașe să treacă de 400.000 de kilometri

Publicat 23 sept. 2026, 17:14 Sursă pcwelt.de

Peste 400.000 de kilometri par, pentru mulți șoferi, un prag aproape imposibil de atins cu aceeași mașină. Totuși, există modele pentru care un asemenea rulaj este mult mai probabil din punct de vedere statistic, potrivit unei analize realizate pe aproape 400 de milioane de automobile.

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