Actorul Ionuț Antonie a murit, dar familia lui nu a fost găsită. Apel disperat lansat de Ioana Ginghină

Actrița Ioana Ginghină a lansat un apel public pentru identificarea familiei sau a persoanelor apropiate actorului Ionuț Antonie, fostul său coleg de la Teatrul Ion Creangă. Actorul a murit vineri, iar la câteva zile de la deces nu au fost găsiți încă aparținătorii săi.
În mesajul publicat de actriță, aceasta le cere sprijinul colegilor din lumea teatrului, instituțiilor competente și tuturor celor care l-au cunoscut pe Ionuț Antonie. Situația este urgentă, întrucât există riscul ca actorul să fie înhumat la Cimitirul Străulești 2, prin procedura destinată persoanelor fără aparținători.
Ioana Ginghină cere ca toate variantele să fie verificate
Ioana Ginghină amintește în mesajul său că Ionuț Antonie a fost colegul lor și că o parte importantă din viața sa s-a desfășurat pe scenă. Actrița consideră că trebuie făcute toate demersurile pentru identificarea unor rude sau persoane apropiate înainte de luarea unei decizii definitive.
„Nu putem lăsa lucrurile să se încheie așa”, a transmis Ioana Ginghină.
Apelul este adresat inclusiv Primăriei Municipiului București, instituțiilor competente, colegilor din lumea teatrului și tuturor celor care l-au cunoscut pe actor.
Obiectivul este găsirea unei soluții legale care să îi permită lui Ionuț Antonie să aibă parte de o înmormântare demnă, în prezența unor persoane care l-au cunoscut și care îi pot reprezenta familia sau apropiații.
„Nu cerem privilegii. Cerem timp, implicare și verificarea tuturor posibilităților înainte ca o decizie ireversibilă să fie luată”, a scris actrița.
Apel urgent pentru identificarea familiei actorului
Ioana Ginghină le-a cerut celor care dețin orice informație despre familia lui Ionuț Antonie să ia legătura cu persoanele care încearcă să îi găsească rudele sau apropiații.
Mesajul se adresează atât actorilor și oamenilor din teatru, cât și celor care l-au cunoscut pe Ionuț Antonie sau care ar putea avea informații despre familia acestuia.
„Dacă l-ați cunoscut pe Ionuț, dacă știți ceva despre familia lui sau aveți orice informație care ar putea ajuta, vă rog să ne contactați urgent”, a transmis Ioana Ginghină.
Actrița a făcut apel și la distribuirea mesajului, astfel încât acesta să ajungă la o persoană care îl cunoaște pe actor sau știe unde se află familia sa.
„DISTRIBUIȚI”, a scris Ioana Ginghină, insistând asupra caracterului urgent al demersului și asupra faptului că o simplă distribuire poate contribui la găsirea unei persoane apropiate.
În mesajul său, actrița subliniază că în spatele numelui lui Ionuț Antonie se află o viață întreagă, o carieră în teatru, colegi, spectacole și oameni care l-au urmărit pe scenă.
„Haideți să nu permitem ca, la final, să rămână un om fără nimeni”, a fost apelul transmis de Ioana Ginghină.
La finalul mesajului, actrița a transmis și un ultim gând pentru fostul său coleg: „Dumnezeu să-l odihnească în pace.”