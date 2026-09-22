Actorul Ionuț Antonie a murit, dar familia lui nu a fost găsită. Apel disperat lansat de Ioana Ginghină

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 22 sept. 2026, 22:51

Actrița Ioana Ginghină a lansat un apel public pentru identificarea familiei sau a persoanelor apropiate actorului Ionuț Antonie, fostul său coleg de la Teatrul Ion Creangă. Actorul a murit vineri, iar la câteva zile de la deces nu au fost găsiți încă aparținătorii săi.

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