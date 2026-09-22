Explozie în centrul Bucureștiului, chiar vizavi de sediul Poliției Române. Două persoane au suferit arsuri

O explozie puternică a avut loc în plină zi pe Bulevardul Mihai Vodă din București, în zona aflată chiar în fața sediului Inspectoratului General al Poliției Române. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar două persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Incidentul s-a produs pe unul dintre bulevardele intens circulate din centrul Capitalei, iar zgomotul exploziei și apariția fumului au provocat panică printre oamenii aflați în zonă. În scurt timp, echipele de intervenție au fost trimise la locul incidentului pentru gestionarea situației.
Explozia a fost urmată de un incendiu
După producerea deflagrației, în zona afectată a izbucnit și un incendiu. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, iar flăcările au fost stinse într-un timp scurt.
Primele informații transmise după intervenție arată că explozia s-a soldat cu rănirea a două persoane. Victimele au suferit arsuri pe o suprafață extinsă a corpului, motiv pentru care au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru a primi îngrijiri.
Mobilizarea forțelor de intervenție a fost rapidă, având în vedere că deflagrația s-a produs într-o zonă centrală a Bucureștiului, în imediata apropiere a sediului Inspectoratului General al Poliției Române.
Martorii au simțit un miros puternic de fum
Persoanele care se aflau în apropierea locului în care s-a produs explozia au relatat că, după deflagrație, în zonă s-a simțit un miros puternic de fum.
Mai multe echipaje de intervenție au ajuns în perimetrul afectat pentru stingerea incendiului și pentru acordarea primului ajutor persoanelor care au fost rănite în urma exploziei.
Intervenția pompierilor a continuat până la lichidarea incendiului, după care operațiunile de la fața locului au intrat într-o nouă etapă, autoritățile urmând să stabilească exact în ce condiții s-a produs deflagrația.
Bulevardul Mihai Vodă, restricționat după deflagrație
În urma exploziei produse pe Bulevardul Mihai Vodă, echipajele medicale și pompierii au fost trimise de urgență în zonă pentru a acorda primul ajutor și pentru a securiza perimetrul afectat.
Accesul rutier și pietonal a fost restricționat în zona din apropierea sediului IGPR, astfel încât autospecialele de intervenție să poată ajunge și să opereze fără impedimente.
În același timp, autoritățile verifică originea exploziei și evaluează pagubele materiale produse în zonă. Împrejurările exacte în care s-a produs deflagrația urmează să fie stabilite în urma verificărilor efectuate la fața locului.