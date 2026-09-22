Explozie în centrul Bucureștiului, chiar vizavi de sediul Poliției Române. Două persoane au suferit arsuri

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 22 sept. 2026, 16:13

O explozie puternică a avut loc în plină zi pe Bulevardul Mihai Vodă din București, în zona aflată chiar în fața sediului Inspectoratului General al Poliției Române. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar două persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

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