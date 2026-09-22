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Social· 1 min citire
Accident cumplit într-o carieră din Gorj: un muncitor de 58 de ani a murit lovit de un utilaj
Ambulanță
Un muncitor de 58 de ani a murit, marți, în urma unui accident de muncă produs într-o carieră din localitatea Pleșa, județul Gorj. Bărbatul ar fi fost lovit de un utilaj aflat în manevră, iar polițiștii au început cercetările într-un dosar penal.
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