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Accident cumplit într-o carieră din Gorj: un muncitor de 58 de ani a murit lovit de un utilaj

Ambulanță

Ambulanță

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 sept. 2026, 16:13

Un muncitor de 58 de ani a murit, marți, în urma unui accident de muncă produs într-o carieră din localitatea Pleșa, județul Gorj. Bărbatul ar fi fost lovit de un utilaj aflat în manevră, iar polițiștii au început cercetările într-un dosar penal.

Accident mortal la o carieră din Gorj

Tragedia s-a produs marți într-o carieră din Pleșa. Din primele informații, un angajat în vârstă de 53 de ani, din comuna Schela, efectua operațiuni de încărcare a unui ansamblu de vehicule cu un utilaj.

În timpul unei manevre de deplasare cu spatele, utilajul l-ar fi acroșat pe un alt angajat al societății, un bărbat de 58 de ani din Bumbești-Jiu.

Manevrele de resuscitare nu au avut rezultat

La locul accidentului au intervenit echipaje medicale, care au încercat să îl resusciteze pe bărbat. În pofida eforturilor depuse, victima nu a răspuns manevrelor de salvare, iar medicii au declarat decesul.

Atât operatorul utilajului, cât și muncitorul care și-a pierdut viața erau salariați ai firmei care își desfășoară activitatea în cariera din Pleșa.

Dosar penal după accidentul de muncă

Polițiștii din Gorj au trimis la fața locului o echipă din cadrul Serviciului de Investigații Criminale pentru a documenta circumstanțele producerii accidentului.

A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, precum și pentru neluarea și nerespectarea măsurilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă. Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii urmează să stabilească exact cum s-a produs incidentul.

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