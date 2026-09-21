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Social· 1 min citire
Incendiul devastator în Drobeta Turnu-Severin: vântul a împins flăcările spre case, o hală și mai multe mașini
Incendiu Drobeta Turnu Severin
Publicat21 sept. 2026, 21:11
Actualizat21 sept. 2026, 21:27
Un incendiu de vegetație uscată a creat probleme majore, luni seară, pe Centura ocolitoare a municipiului Drobeta-Turnu Severin. Din cauza vântului puternic, focul s-a extins rapid și a ajuns în apropierea mai multor gospodării, inclusiv a unei hale.
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