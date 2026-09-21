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Incendiul devastator în Drobeta Turnu-Severin: vântul a împins flăcările spre case, o hală și mai multe mașini

Incendiu Drobeta Turnu Severin

Incendiu Drobeta Turnu Severin

Scris deDarius Stănescu
Publicat21 sept. 2026, 21:11
Actualizat21 sept. 2026, 21:27

Un incendiu de vegetație uscată a creat probleme majore, luni seară, pe Centura ocolitoare a municipiului Drobeta-Turnu Severin. Din cauza vântului puternic, focul s-a extins rapid și a ajuns în apropierea mai multor gospodării, inclusiv a unei hale.

Flăcările au afectat o casă, o hală și mai multe autoturisme, iar pompierii intervin pentru a împiedica extinderea incendiului către alte locuințe din zonă. Operațiunea este dificilă, deoarece rafalele schimbă frecvent direcția focului și favorizează apariția unor noi focare.

Case amenințate de flăcări

Echipajele de intervenție acționează cu prioritate pentru protejarea locuințelor aflate în zona de risc. Pompierii încearcă să limiteze incendiul prin crearea unor culoare de siguranță și prin stingerea focarelor care se apropie de gospodării.

Potrivit primelor date comunicate de salvatori, incendiul a produs pagube la o locuință, o hală și mai multe mașini. Nu au fost anunțate, până în acest moment, informații despre eventuale victime.

Intervenție îngreunată de vânt

Vântul puternic reprezintă principala dificultate pentru forțele de intervenție. Flăcările se propagă imprevizibil, iar pompierii sunt nevoiți să își adapteze permanent dispozitivul pentru a opri înaintarea focului.

Incendiul de pe Centura Severinului are loc în timp ce pompierii din Drobeta-Turnu Severin sunt mobilizați și la incendiul de amploare produs la fabrica de celuloză din municipiu, unde operațiunile de stingere continuă de mai multe ore.

Misiunea este în desfășurare, iar situația rămâne în evoluție.

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