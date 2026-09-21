Incendiu uriaș la o fabrică din Drobeta-Turnu Severin. Au fost chemați pompieri din 3 județe vecine și s-a emis RO-ALERT

Incendiu de amploare la o hală industrială din Drobeta‑Turnu Severin în care sunt depozitate resturi de hârtie. Flăcările s-au extins pe o suprafață de circa 20.000 de metri pătrați, iar din cauza cantității mari de fum, autoritățile au transmis un mesaj RO‑ALERT pentru populația din zona afectată. De asemenea, s-a solicitat sprijin din partea unor unități de pompieri din județele vecine: Gorj, Dolj și Caraș‑Severin.
UPDATE - Dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu echipaje și autospeciale din județele învecinate.
Forțe auxiliare din alte stații de pompieri din Mehedinți
•Stația de Pompieri Strehaia – 1 autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), cu 4 subofițeri
•Stația de Pompieri Baia de Aramă – 1 ASAS, cu 3 subofițeri
•Secția de Pompieri Orșova – 1 ASAS, cu 3 subofițeri
•Stația de Pompieri Vânju Mare – 1 ASAS, cu 4 subofițeri
Spre locul incendiului se deplasează:
•ISU Gorj – 1 ASAS, cu 5 subofițeri
•ISU Dolj – 1 ASAS, cu 5 subofițeri
•ISU Caraș-Severin – 1 ASAS, cu 4 subofițeri.
UPDATE - „Misiunea colegilor noștri se derulează în condiții dificile, din cauza degajărilor mari de fum și a vântului
"La acest moment, echipajele operative prezente la fața locului acționează pentru evacuarea materialelor combustibile din apropierea zonei de ardere, concomitent cu acțiunea defensivă de refulare a apei pentru localizarea incendiului.
Pentru optimizarea intervenției, în zona de manifestare a incendiului au fost trimise și 2 autoscări de la ISU Dolj și ISU Gorj.
Până la acest moment nu au fost raportate victime,” a transmis ISU Drobeta.
Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 20.000 de metri pătrați
Flăcările au cuprins în totalitate o hală a fabricii, destinată depozitării resturilor de hârtie. Clădirea are o suprafață de aproximativ 20.000 de metri pătrați, ceea ce a impus mobilizarea unui număr important de echipaje și autospeciale.
Pompierii acționează pentru oprirea extinderii focului și pentru stingerea incendiului, în timp ce situația este permanent monitorizată.
Intervenție de amploare, cu pompieri din mai multe județe
Pentru gestionarea incendiului au fost mobilizate forțe din mai multe inspectorate pentru situații de urgență.
La fața locului intervin echipaje ale ISU Mehedinți, care au trimis șase autospeciale de stingere, o autoscară, un autocamion și o ambulanță SMURD.
Sprijinul este asigurat și de pompieri din alte județe. ISU Dolj, ISU Caraș-Severin și ISU Gorj participă la operațiune, fiecare cu câte o autospecială de stingere.
De asemenea, la intervenție a fost mobilizată o autospecială cu roboți din cadrul ISU București-Ilfov, destinată operațiunilor în situații în care accesul direct al pompierilor poate fi dificil sau periculos.
Fumul dens a determinat transmiterea unui mesaj RO-ALERT
Incendiul generează degajări importante de fum, motiv pentru care autoritățile au decis avertizarea populației din zona afectată prin sistemul RO-ALERT.
Locuitorii aflați în apropierea fabricii sunt informați cu privire la situația de urgență și la necesitatea respectării recomandărilor transmise de autorități.
Pompierii încearcă să împiedice extinderea incendiului
Principalele obiective ale echipajelor aflate la fața locului sunt localizarea focarelor, lichidarea incendiului și limitarea propagării flăcărilor către alte zone ale fabricii.
Intervenția este în desfășurare, iar datele privind evoluția incendiului pot fi actualizate pe măsură ce pompierii avansează în operațiunile de stingere.