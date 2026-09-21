Incendiu uriaș la o fabrică din Drobeta-Turnu Severin. Au fost chemați pompieri din 3 județe vecine și s-a emis RO-ALERT

Publicat 21 sept. 2026, 15:50 Actualizat 21 sept. 2026, 17:26

Incendiu de amploare la o hală industrială din Drobeta‑Turnu Severin în care sunt depozitate resturi de hârtie. Flăcările s-au extins pe o suprafață de circa 20.000 de metri pătrați, iar din cauza cantității mari de fum, autoritățile au transmis un mesaj RO‑ALERT pentru populația din zona afectată. De asemenea, s-a solicitat sprijin din partea unor unități de pompieri din județele vecine: Gorj, Dolj și Caraș‑Severin.

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